Vimianzo acoge este fin de semana la quinta prueba del Campeonato de España de Trial

Parte de la competición se desarrollará en el escenario habitual del Monte Faro Raúl López

Vimianzo vuelve a ser escenario este fin de semana (del viernes 11 al domingo día 13) de una nueva prueba, la quinta, del Campeonato de España de Trial 2026. La organización corre a cargo del Moto Club O Petouco que ultima los distintos preparativos para la cita.

La presentación se llevará a cabo el viernes a las 1915 horas en la Casa da Cultura, acto en el que se contará con la presencia de cuatro de los pilotos participantes: Gabriel Marcelli, segundo clasificado de la categoría Tr1: Oriol Noguera, que lidera la categoría Tr2; Álex Pifarre, ganador de la cuarta prueba de categoría júnior; y Paul Girat, que encabeza la categoría cadete 125.

También asistirán representantes de la Real Federación de Motociclismo Española (RFME).