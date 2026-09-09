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Deportes

Vimianzo acoge este fin de semana la quinta prueba del Campeonato de España de Trial

Los pormenores de la competición se darán a conocer en un acto a celebrar el sábado por la tarde en la Casa da Cultura

Redacción Carballo
09/09/2026 16:43
La mayor parte de la competición se desarrollará en el escenario habitual del Monte Faro
Parte de la competición se desarrollará en el escenario habitual del Monte Faro
Raúl López
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Vimianzo vuelve a ser escenario este fin de semana (del viernes 11 al domingo día 13) de una nueva prueba, la quinta, del Campeonato de España de Trial 2026. La organización corre a cargo del Moto Club O Petouco que ultima los distintos preparativos para la cita.

La presentación se llevará a cabo el viernes a las 1915 horas en la Casa da Cultura, acto en el que se contará con la presencia de cuatro de los pilotos participantes: Gabriel Marcelli, segundo clasificado de la categoría Tr1: Oriol Noguera, que lidera la categoría Tr2; Álex Pifarre, ganador de la cuarta prueba de categoría júnior; y Paul Girat, que encabeza la categoría cadete 125.

También asistirán representantes de la Real Federación de Motociclismo Española (RFME).

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