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Deportes

El Escola Lubiáns visita el sábado en la Copa Galicia al CH Liceo de OK Bronce

El martes de la próxima semana, día 15 de septiembre, será el primer equipo liceísta el que visite Carballo para jugar un amistoso ante los de Ramón Canalda

Redacción Carballo
10/09/2026 18:53
Cartel anunciador del amistoso que el día 15 jugarán el Escola Lubiáns y el HC Liceo
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El Calvo Escola Lubiáns afronta este sábado el segundo compromiso de la Copa Galicia. Los carballeses se desplazaron hasta la capital herculina para medirse al HC Liceo de OK Bronce, partido que se disputará en el Pabellón de Monte Alto y que comenzará a las 18.00 horas.

Para el cuadro coruñés será su debut en la competición del KO toda vez que no jugó en la primera jornada, al contrario que los de Lubiáns que empezaron endosándole una goleada (2-7) al AC Ordes de OK Bronce.

En el mismo grupo B este fin de semana también se juega el AC Ordes OK Bronce-Compañía de María, equipo que en la jronada inaugural también goleó (1-7) al CH Compostela.

Día grande para el hockey carballés

Por otra parte, el hockey carballés se prepara para la gran fiesta que supondrá el próximo martes día 15 la visita del HC Liceo de OK Liga. El primer equipo liceista se desplazará hasta Carballo para jugar un amistoso ante el conjunto local (Pabellón Carballo Calero, 20.30 horas)

Será una inmejorable ocasión para que los aficionados de toda la comarca vean en acción al equipo más laureado de Galicia y a todo un referente en el hockey nacional e internacional. 

El amistoso también va a ser muy especial para la plantilla del Calvo Escola Lubiáns que tendrán el honor de enfrentarse a jugadores ya consagrados en el deporte del hockey sobre patines, aunque  los que esperan con más ilusión la cita del martes son sin duda los jugadores de las categorías base del club carballés que van a poder ver de cerca a sus ídolos y a disfrutar con sus evoluciones sobre la pista.

La junta directiva del Escola Lubiáns hace un llamamiento a todos los aficionados y a las familias ligadas a la práctica del hockey para que no se pierdan la cita y contribuyan a que el Pabellón Carballo Calero viva una gran fiesta, tal y como se merece la visita de todo un HC Liceo.

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