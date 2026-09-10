Llegan a su fin las obras de sustitución del césped artificial del campo de fútbol de Malpica

Pedra Queimada ya luce su nuevo césped artificial Cedida

Las obras de renovación del césped artificial del campo de Pedra Queimada, iniciadas a finales del pasado mes de mayo, han llegado a su fin, motivo por el que este viernes por la tarde se va a realizar una inauguración simbólica a cargo de los tres equipos federados de la localidad malpicana: SCD Malpica, Sporting Seaia y Veteranos SCD Malpica.

Los planteles de los distintos equipos realizarán una sesión de entrenamiento de puertas abiertas que comenzará a las 19.30 horas, con el fin de que sus respectivos aficionados pueden comprobar la calidad del nuevo césped de última generación.

Además de cambiar el tapete, en el proyecto también se incluyó la renovación del sistema de riego, nuevos banquillos y la instalación de acolchado de protección en la barandilla perimetral.

La inversión superó los 215.000 euros y se financió con cargo a la pasada anualidad del POS+ de la Diputación de A Coruña.