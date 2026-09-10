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Deportes

Nueve deportistas de la AD Fogar acuden a las terceras jornadas de la Liga Nacional de Triatlón que se celebran en Elche 

Los carballeses ocupan ahora mismo la séptima posición entre los quince equipos que participan en Segunda División

Redacción Carballo
10/09/2026 17:39
La cita tendrá lugar el sábado y domingo próximos en Elche
La cita tendrá lugar el sábado y domingo próximos en Elche
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La AD Fogar de Carballo y Oleiros desplaza este fin de semana a Elche a nueve de sus deportistas para participar en las terceras jornadas de la Liga Nacional de Triatlón, en la que el club carballés milita en la Segunda División de categoría masculina gracias al patrocinio de la Xunta-Abanca.

En esta cita final de Eleche se disputarán tres competiciones, el Campeonato de España Super Sprint por Clubes, el Campeonato de España de Triatlón por Relevos Mixtos y el Campeonato de España de Triatlón Super Sprint por Clubes 2x2.

Luego de la segunda jornada liguera celebrada en Roquetas de Mar a finales de mayo, el Fogar marcha en una cómoda séptima posición entre los 15 equipos participantes con el claro objetivo de mantener un año más la categoría.

La primera competición del fin de semana será el sábado por mañana con la disputa, a partir de las 9.00 horas de la prueba Super Sprint por Clubes en el formato de eliminatorias y final. El mismo día por la tarde (19.00) será el turno para los Relevos Mixtos, mientras que el nacional Super Sprint por Clubes 2x2 se disputará el domingo a partir de las 9.00 horas.

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