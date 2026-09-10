Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Tres medallas para la AD Fogar en las citas autonómicas de Ribadeo y Ribeira

Las preseas se las colgaron Álvaro Elizalde, Lucas Prada y Daniel Blanco

Redacción Carballo
10/09/2026 19:08
Los deportistas de la AD Fogar que acudieron a las pruebas de triatlón celebradas en Ribadeo y en Riibeira
Los deportistas de la AD Fogar que acudieron a las pruebas de triatlón celebradas en Ribadeo y en Riibeira
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El pasado fin de semana se celebraron los Campeonatos gallegos de triatlón en las modalidades de super sprint y media distancia en los que la AD Fogar de Carballo y Oleiros estuvo representada por un total de 13 triatletas que cuajaron una buena actuación al hacerse con 3 medallas. 

En el Autonómico de media distancia celebrado el sábado en la localidad lucense de Ribadeo, Álvaro Elizalde se proclamó campeón gallego del grupo de 20 a 24 años finalizando en una más que meritoria 13ª plaza absoluta.

El domingo en el Autonómico super sprint de Ribeira las mejores actuaciones corrieron a cargo de Lucas Prada, que quedó subcampeón gallego juvenil; Daniel Blanco, subcampeón gallego juvenil en la categoría inclusiva; Iago Prada y Alejandro Casal, quintos clasificados júnior y cadete; e Irene Santomé, 7ª  en categoría juvenil. 

En la clasificación conjunta por equipos, la AD Fogar finalizó en quinta posición. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los deportistas de la AD Fogar que acudieron a las pruebas de triatlón celebradas en Ribadeo y en Riibeira

Tres medallas para la AD Fogar en las citas autonómicas de Ribadeo y Ribeira
redacción carballo
Cartel anunciador del amistoso que el día 15 jugarán el Escola Lubiáns y el HC Liceo

El Escola Lubiáns visita el sábado en la Copa Galicia al CH Liceo de OK Bronce
redacción carballo
Pedra Queimada ya luce su nuevo césped artificial

Llegan a su fin las obras de sustitución del césped artificial del campo de fútbol de Malpica
redacción carballo
La cita tendrá lugar el sábado y domingo próximos en Elche

Nueve deportistas de la AD Fogar acuden a las terceras jornadas de la Liga Nacional de Triatlón que se celebran en Elche
redacción carballo