Tres medallas para la AD Fogar en las citas autonómicas de Ribadeo y Ribeira

Los deportistas de la AD Fogar que acudieron a las pruebas de triatlón celebradas en Ribadeo y en Riibeira Cedida

El pasado fin de semana se celebraron los Campeonatos gallegos de triatlón en las modalidades de super sprint y media distancia en los que la AD Fogar de Carballo y Oleiros estuvo representada por un total de 13 triatletas que cuajaron una buena actuación al hacerse con 3 medallas.

En el Autonómico de media distancia celebrado el sábado en la localidad lucense de Ribadeo, Álvaro Elizalde se proclamó campeón gallego del grupo de 20 a 24 años finalizando en una más que meritoria 13ª plaza absoluta.

El domingo en el Autonómico super sprint de Ribeira las mejores actuaciones corrieron a cargo de Lucas Prada, que quedó subcampeón gallego juvenil; Daniel Blanco, subcampeón gallego juvenil en la categoría inclusiva; Iago Prada y Alejandro Casal, quintos clasificados júnior y cadete; e Irene Santomé, 7ª en categoría juvenil.

En la clasificación conjunta por equipos, la AD Fogar finalizó en quinta posición.