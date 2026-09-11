Cuenta atrás para el estreno de Angeliño con el Deportivo

Angeliño todavía no ha debutado en liga Quintana

Apenas hay inquietudes que perturben la balsa de aceite en lo que se ha convertido el inicio de temporada del Deportivo. Una vez firmada la paz entre el club y la afición tras el conflicto de Marathon Inferior, tanto el cierre de mercado como los buenos resultados del equipo dejan un escenario feliz para la parroquia deportivista, a la que ahora mismo, y a falta de que el devenir de la competición tire nuevas piedras en el camino, solo queda un melon por abrir: ¿Qué sucede con Angeliño?

El lateral de Coristanco fue uno de los refuerzos del verano. Su trayectoria en la élite y, por supuesto, su condición de futbolista de la casa levantaron pasión y expectativas a partes iguales. Pero de momento su balance oficial es de cero minutos. Es la única cara nueva de la plantilla que todavía no se ha estrenado y figura en el grupo de inéditos junto a Arnau Comas y Dani Barcia, a los que se les abrió la puerta durante el verano.

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Noventa minutos ante el Genoa y 45 frente al Real Madrid en el Teresa Herrera. A eso se limita hasta ahora la hoja de servicio de Angeliño, que se incorporó a la disciplina blanquiazul a principios de agosto con el objetivo de recuperar su mejor versión, pero sabiendo también que primero tendría que recuperarse físicamente del proceso que la temporada pasada lo mantuvo apartado de los terrenos de juego durante seis meses.

“Venía de un proceso difícil en su club, tanto anímico como físico. Eso requiere de un tiempo. Vamos haciendo el proceso justo y en los momentos que creemos oportunos. La competición avanza y hay que seguir compitiendo. Cada vez lo veo mejor y está preparado para poder jugar”. Así se pronunciaba este viernes sobre él Antonio Hidalgo, que, incluso consciente de que el ritmo se consigue jugando, no ha querido exponerlo demasiado durante la fase inicial del proceso, tanto por el bien del zurdo como por el del colectivo.

Tic-tac

Pero el momento se acerca y qué mejor que un carrusel de tres partidos en ocho días para darle la alternativa. Quagliata está cumpliendo con creces en el carril, pero la exigencia de una semana en la que el Dépor se mide a Getafe, Sevilla y Betis pide piernas frescas durante 270 minutos.

Parece claro que el italiano seguirá como titular en el Coliseum Alfonso Pérez, pero a partir de ese momento se abre la puerta para que Angeliño haga su ansiado estreno con la blanquiazul para mostrar, y demostrarse a sí mismo, en qué momento de su puesta a punto está. Porque eso le servirá también para establecer los próximos pasos del plan durante el parón internacional que debe servir para hacer los últimos ajustes en su preparación.