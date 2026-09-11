La AD Media Ducia compite en la Triple Corona Illas Atlánticas con cuatro deportistas

Raúl Lista, José Ramón Cures, José Manuel Lamas y Marcos Periscal Cedida

Llega la cuarta edición de la Triple Corona Illas Atlánticas, uno de los desafíos de natación en aguas abiertas más exigentes y espectaculares de España. El reto consiste en completar a nado 57 kilómetros por las Rías Baixas a lo largo de tres años (2026-2028), saliendo desde diferentes islas del Parque Nacional.

Este sábado se disputa la primera prueba de esta competición de ultrafondo, con un recorrido de 15 kilómetros entre las Illas Ons y Baiona. Allí estará una representación de la AD Media Ducia de Carballo, compuesta por Raúl Lista Suárez, José Ramón Cures Duarte, José Manuel Lamas Eirís y Marcos Periscal Rey.

Esta primera prueba del reto partirá desde la playa de Rodas, en las míticas Illas Cíes, y tendrá la meta en la playa de Ribeira, en Baiona. Los participantes embarcarán a las siete de la mañana en Baiona, desde donde serán trasladados a las Cíes. A partir de las 8.15 horas empezarán la prueba saliendo divididos en seis grupos, acompañados por embarcaciones y kayaks por su seguridad.

La segunda prueba será en 2027, con 19 kilómetros en la ría de Arousa, con salida desde la isla de Sálvora. La cita final, en 2028, partirá desde Ons, en la ría de Pontevedra, con 23 kilómetros de ruta hasta Combarro. El evento está organizado por la empresa viguesa Atlantic Extreme Sports.

"Con la primera contarás un cuento, con la segunda una leyenda, y cuando completes la tercera corona, 57 kilómetros después, volverás a casa convertido en personaje de epopeya", apuntan desde la organización.