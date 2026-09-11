Preferente promete igualdad desde el primer día de competición

Once del Sofán por el que apostó el técnico Dani Casal para iniciar la liga Raúl López

Entre los detalles llamativos que dejó el primer domingo de competición, uno fue que en el grupo 1 de Preferente Futgal hubo más empates que triunfos. En total, cinco igualadas y cuatro partidos en los que uno de los dos equipos resultó vencedor.

Uno de los duelos que acabó en empate fue el Órdenes-Galicia Mugardos (1-1). Los locales vienen de una temporada espectacular, en la que se clasificaron para disputar el playoff de ascenso, e inician con un punto, lo que apunta a ser un curso algo más complicado. Buena imagen de los visitantes, recién ascendidos.

También empezó con una ‘X’ el Betanzos, que este año espera correr mejor suerte en su intento de regresar a la Tercera RFEF. Su rival en el debut fue el Puebla y no se rompió el marcador inicial.

El Carral, también de la delegación coruñesa, empezó su andadura en Preferente más de una década después con otro de los empates de la jornada. En su caso, un 1-1 frente al Arzúa que supo a gloria al llegar la igualada en el añadido. Las otras dos ‘X’ de la primera fecha fueron el Chantada-Sigüeiro (0-0) y el Dumbría-Dubra (1-1).

Los equipos coruñeses que empezaron con tres puntos fueron el San Tirso y el Sofán. Los verdes se impusieron en Burela con un tanto de Denis desde el punto de penalti y el conjunto carballés remontó ante el Miño. Igual que el Carral, logró un tanto decisivo pasado el minuto 90 de juego.

Peor suerte corrió el Paiosaco, que visitaba a uno de los grandes favoritos al título, el Negreira. Los de A Porta Santa empataron el tanto inicial, pero acabaron sucumbiendo por un 3-1 que convierte al equipo del Jesús García Calvo en el primer líder. Un Negreira que este domingo visita al San Tirso en el primer gran partido de la temporada.

Por último, el Pol venció al Noia en la jornada inicial y demostró, al ganar a un recién descendido, que tiene mucho que decir este año.