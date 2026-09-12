Clara Mancebo, del Piragüismo Dumbría, voluntaria  en la final de la Copa del Mundo de Slalom 

Clara en el pesaje de embarcaciones Cedida

La vimiancesa Clara Mancebo Landeira, deportista del CDM Piragüismo Dumbría, está participando como voluntaria en la final de la Copa del Mundo de Slalom, que se celebra este fin de semana en La Seu d’Urgell, en el Parc Olímpic del Segre, en Lleida.

Clara forma parte del equipo encargado del control de las embarcaciones al finalizar las pruebas, pesando y midiendo los barcos de los competidores para comprobar que cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento.

Esta es una experiencia especial para la joven vimiancesa, viviendo la competición desde dentro, pudiendo conocer y compartir espacio con los mejores piragüistas de slalom del mundo, en uno de los grandes escenarios internacionales de esta modalidad.