El Lubiáns se clasifica para las semifinales de la Copa Galicia

Plantilla del Lubiáns, este sábado ante el Liceo Cedida

El Calvo Escola Lubiáns -que esta temporada regresa a Liga Plata- disputará las semifinales de la Copa Galicia de hockey sobre patines. El conjunto carballés se ha clasificado en la tarde de este sábado tras vencer por 2-6 en la pista del HC Liceo OK Bronce, en el segundo encuentro de la fase de grupos.

Los autores de los tantos carballeses fueron: Gorka Oliveira, Álvaro Trigo, Álex Pérez, Álex Novoa, Markel Muñoz y David Sánchez. Por parte del Liceo anotaron Xandro Fraga y Jaime Méndez.

El conjunto de Ramón Canalda, encuadrado en el grupo A, ha ganando con solvencia los dos partidos de la fase de grupos de esta competición de reciente creación. En el primer partido se impusieron 2-7 al AC Ordes Bronce, y en la segunda cita ganaron 2-6 al Liceo Bronce.

Las semifinales, todavía por definir, se disputarán el 20 de septiembre.