La casilla de salida de Dani Barcia y Arnau Comas en Abegondo

Dani Barcia y Arnau ComasDeportivo Alborés

El cierre de mercado dejó buen sabor de boca en el Dépor, aunque el propio Fernando Soriano reconoció también que había tenido que dar algún trago amargo. Señaló la operación salida como el aspecto que “menos satisfecho me dejó” al provocar que el club se quedase con 27 futbolistas en la plantilla.

Las campanadas de la medianoche de ese 2 de septiembre también supusieron un cambio de escenario para dos futbolistas a los que el Deportivo les había enseñado la puerta durante el verano: Dani Barcia y Arnau Comas. Más allá de tener claro que no dejarían la disciplina blanquiazul por cualquier cosa, el fin de la ventana estival de traspasos los devuelve a la casilla de salida y un punto de partida no demasiado cómodo. Ambos están recibiendo el mismo trato que sus compañeros e incluso también elogios públicos por parte de Hidalgo, pero la realidad es que los próximos meses se presentan duros para dos futbolistas a los que se les ha dejado claro en más de una ocasión que no cuentan.

Barcia no ha entrado en ninguna convocatoria hasta el momento, mientras que Comas, que sí se había sentado en el banquillo en las tres primeras jornadas, se cayó ante el Villarreal después de la llegada de Giménez. Y esta situación apunta a convertirse en una constante. Hidalgo cuenta con 27 futbolistas y, salvo bajas obligadas que le vengan dadas por sanción o lesión, tendrá que hacer cuatro descartes por jornada. Y teniendo en cuenta que son los últimos de la rotación —en La Cerámica esperaron su turno como suplentes Loureiro y un Ede que no llegó a salir al césped—, son muchos los imprevistos que tienen que suceder para que consigan disponer de minutos.

En los últimos días se han ido cerrando todos los mercados que podían resultar apetecibles para que ambos reconsiderasen su situación. Algunos más exóticos como México y Brasil echan la persiana este viernes, mientras que en Europa las opciones más reales son Grecia y, sobre todo, Portugal, que tienen su fecha límite el 15 de septiembre.