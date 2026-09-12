Simón Lamas: "Queremos gañar, volver a dar unha gran imaxe" en el primer partido de liga en As Eiroas ante el Amorebieta

Simón Lamas, técnico del Bergan, en el encuentro ante el Leioa Mar Casal

El Bergantiños recibe este domingo al Amorebieta vasco (As Eiroas, 17.00 horas), en la segunda jornada de liga. Los carballeses, que comenzaron la competición con un empate en el campo del Gernika y que vienen de clasificarse para los octavos de la fase nacional de la Copa RFEF tras vencer el pasado miércoles en casa al Leioa vasco, quieren continuar con la racha y sumar los tres puntos en el primer partido en casa.

El entrenador del Bergantiños, Simón Lamas, señala que esta ha sido una semana muy positiva. "Creo que demos moi boa imaxe e que nos tocou adaptarnos a un partido diferente pola presión que nos facía o rival", señala en relación al encuentro copero ante el Leioa, en el que "me gustou moito a imaxe e a ambición coa que afrontamos o encontro". Precisamente, el técnico rojillo señala que su equipo buscará siempre "ser valentes e ambiciosos en todos os partidos e todos os días".

El de este domingo es el primer encuentro ante la afición rojilla. "Queremos dar a nosa mellor versión para facer bo o punto de Gernika", afirma Lamas. "Queremos gañar, volver a dar unha gran imaxe, ser un equipo competitivo, que se adapte a todos os momentos de partido que se nos van a ir dando diante dun rival que creo que está chamado a facer cousas importantes no grupo", señala el entrenador del conjunto carballés.

Lamas destaca del Amorebieta la conjugación entre jugadores muy experimentados y los más jóvenes. Es un rival que "nos vai esixir desde o punto de vista defensivo a nosa mellor versión e niso é no que queremos recuperar sensacións despois da primeira xornada en Gernika".

El entrenador rojillo resalta la importancia de sumar tres puntos en As Eiroas y el apoyo de la afición. "Para nós é moi importante ser un equipo gañador aquí, na casa, coa nosa xente" de la que valoró que "nos vai a dar ese aire que imos necesitar moitas veces" cuando las cosas se compliquen.