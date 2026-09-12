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Deportes

Victorias de Beto Lorenzo, Álex Vecino, Joan Ander López y Joao Traila en el Autocrós de Carballo

Los líderes se imponen en la antepenúltima prueba del campeonato gallego

Rosa Balsa
12/09/2026 21:21
23º Autocrós de Carballo (14)
El carballés Beto Lorenzo, durante la gran final
Raúl López
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El circuito de motor de Bértoa acogió este sábado un exitoso 23º Autocrós de Carballo, quinta prueba del campeonato de Galicia. A falta de dos citas para finalizar la competición, los líderes impusieron su dominio en Bértoa, en una jornada en la que acompañó el buen tiempo. Un total de 64 pilotos se dieron cita en la prueba, organizada por Club Rally Coruña. 

En la categoría de carcross, el triunfo fue para el carballés Alberto 'Beto' Lorenzo, de la Peña Autocross Arteixo. El líder y gran favorito estuvo intratable, imponiéndose con autoridad durante toda la jornada, tanto en los entrenamientos como en las mangas clasificatorias. Toda una exhibición del carballés a los mandos de su Lifelive TN11, con el que completó las ocho vueltas en un tiempo de 5:58.429.

El segundo puesto fue para el asturiano Andrés Iglesias López, de la escudería Rallyactividad, con 6:03.696. 

El tercer puesto fue para Daniel Vázquez Reino, de la escudería carballesa Máis Motor, a los mandos de un vehículo La Base FX01. Destacar también la cuarta plaza de Esteban Trigo García, de Ponteceso Motor.

23º Autocrós de Carballo (20)
El carballés Beto Lorenzo, en el podio junto a Andrés Iglesias y Daniel Vázquez
Raúl López

En la categoría de clase I, triunfo para Alex Vecino, piloto de la escudería carballesa Máis Motor, a los mandos de su Citroën Saxo, con el que dio las seis vueltas de la final en un tiempo de 5:06.912.

En segundo lugar quedó Javier Lea Casal, de la Peña Autocross Arteixo, y el tercer lugar fue para Juan Ángel Rodríguez Lista, de la misma escudería.

23º Autocrós de Carballo (23)
Podio de Clase I, con triunfo de Alex Vecino
Raúl López

En clase II se impuso Jon Ander López Zorrozua, de Rallyactividad, a los mandos de su Citroën Saxo VTS, con un tiempo de 6:48.281. El segundo puesto fue para su compañero de escudería Martín Castro Calvelo, completando el podio Carlos Santos Vila, del Autocross Arteixo.

23º Autocrós de Carballo (1)
Podio de la clase II
Raúl López

En cuanto al carcross júnior, triplete en el podio de la escudería Ya-Car Racing. El triunfo fue para el líder, el portugués Joao Agra Traila,  con un crono de 6:32.296. El segundo puesto fue para Mateo Villar Souto y el tercero para Aron Cid Casares.

23º Autocrós de Carballo (9)
Podio de la categoría carcross júnior
Raúl López

Quedan dos pruebas para finalizar el campeonato gallego; la próxima cita, en Santa Comba el 26 de septiembre. 

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