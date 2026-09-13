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Deportes

El Bergan femenino inicia la liga con un empate en As Eiroas ante el Victoria B

Las carballesas, que comenzaron ganando, lograron igualar cuando el rival le dio la vuelta al marcador (2-2)

Rosa Balsa
13/09/2026 17:33
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Bergantiños y Victoria B, durante el partido disputado este domingo en As Eiroas
Raúl López
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El Bergantiños femenino comenzó la liga en Tercera RFEF con un empate en casa ante el Victoria B (2-2). El encuentro se disputó en la mañana de este domingo en As Eiroas y estuvo marcado por la igualdad.

Las carballesas comenzaron adelantándose en el marcador con un tanto de Julia Varela pasada la media hora de juego. Antes del descanso, las visitantes ponían las tablas por medio de Candela Fernández. Así, se llegaba al descanso con 1-1 en el marcador.

En la segunda parte, el Victoria B tomaba la delantera en el electrónico con un tanto de Nuria Seijo en el minuto 66. Las de Cruz Sánchez empataban poco después, en el 72, en las botas de Yara Cambeiro.

El próximo fin de semana, las carballesas visitarán al Atlético San Pedro en la segunda jornada de liga.

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Once inicial del Bergantiños
Raúl López

Bergantiños CF: Paola Abeal, Inés González, Naia Lema, María Tojo (Andrea Lamas, min. 76), Laura Muñiz, Laura Caamaño (Erika González, min. 45), Julia Varela (Sara Pérez, min. 50), Rebeca Puente, Alba Garabal, Zaida Táboas y Carmen Santos (Yara Cambeiro, min. 50). 

Victoria CF B: Xiana Souto, Noa Rodríguez (Nuria Seijo, min. 58), Sila Santiso, Marta Ponte, Ana Pereira (Jimena Sánchez, min. 58), Sara Barros (Sara Acevedo, min. 68), Diana Rey, Candela Fernández, Blanca Rodríguez, Lucía Conde y Yara Bergondo (Daniela Campo, min. 68).

Goles: 1-0, min. 32: Julia Varela; 1-1, min. 43: Candela; 1-2, min. 66: Nuria Seijo; 2-2, min. 72: Yara Cambeiro.

Árbitro: Juan Sieira Hermida. Amonestó a las visitantes Candela, Sila y Rocío Suárez.

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