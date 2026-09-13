El Bergantiños supera al Amorebieta y sigue ilusionando a As Eiroas

Koke Sáiz celebra su gol Raúl López

La magia de Koke fue suficiente para que el Bergantiños lograra su primera victoria de la temporada en liga. Un espléndido zurdazo del extremo del conjunto rojillo en los instantes iniciales del encuentro sirvió para que el equipo de Simón Lamas derrotara a un Amorebieta que llegaba a As Eiroas con la vitola de ser uno de los llamados a pelear por el ascenso.

El cuadro carballés supo administrar su ventaja y no pasó demasiados apuros para conservarla. Un lanzamiento de falta de Muguruza y un remate de Etxaniz al poste fueron las acciones más peligrosas del conjunto vizcaíno. En la segunda parte el Bergan dispuso de varias ocasiones para sentenciar la victoria, pero se encontró con la figura de Murgoitio, quien, con sus intervenciones, salvó a su equipo de un resultado más amplio.

No hubo grandes sorpresas en las alineaciones titulares de ambos equipos y los dos técnicos apostaron por presentar sus onces de gala. Simón Lamas apostó por colocar a René Pérez y Gandoy como acompañantes de Iago Novo en el centro del campo y Jon Castrillo dio entrada a Eder en la zona de creación del Amorebieta, como notas más destacadas.

El desarrollo del juego en el primer tiempo estuvo marcado por el tempranero gol del Bergantiños. El cuadro carballés se estrenó en casa con un auténtico golazo, cuando tan solo se llevaban dos minutos jugados. Koke recogió el balón en la banda derecha, fue avanzando metros en diagonal y, desde fuera del área, lanzó un zurdazo que se coló junto al palo de la portería de Murgoitio, que no pudo hacer nada para evitar el 1-0.

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Viéndose por detrás en el marcador, el conjunto vizcaíno tuvo que dar un paso adelante desde muy pronto y asumió la iniciativa del juego. El cuadro zornotzarra se adueñó del balón y buscó el área de Alberto, aunque sin demasiado éxito.

En el minuto 17, Cabo protagonizó una notable internada por la derecha, llegó hasta la línea de fondo y puso un centro que despejó la zaga. En esa jugada se lesionó Dani Jódar, el lateral izquierdo rojillo, cuyo tobillo cayó en una mala postura y que, aunque aguantó sobre el terreno de juego diez minutos más, tuvo que ser sustituido finalmente por Berrocal, aprovechando la pausa de hidratación.

La primera ocasión destacada del Amorebieta llegó en un lanzamiento de falta desde el borde del área. Muguruza golpeó perfectamente el balón con la pierna diestra y Alberto, con los puños, evitó el gol realizando una gran estirada. Tres minutos después, el Bergantiños desperdició una buena oportunidad para aumentar su ventaja. Tras una combinación de Koke y Joseda por la derecha, el balón llegó a Gandoy al borde del área chica y su disparo se fue lamiendo el poste. En el tramo final del primer período, el dominio del elenco de Jon Castrillo disminuyó y la formación carballesa recuperó por momentos la posesión del balón. Ya en el tiempo añadido, Álex Pachón cruzó demasiado una asistencia de Ale Sánchez tras conseguir armar un rápido contrataque.

Segunda parte

Ambos técnicos aprovecharon el intermedio para realizar cambios. Simón Lamas dio entrada a Hugo Villaverde por Koke, el autor del gol, que sufrió un mareo por el calor, y Jon Castrillo quitó a Díaz de Alda, un central, para meter a Reka, un hombre de ataque. El segundo acto estuvo mucho más equilibrado. El Amorebieta siguió teniendo más posesión del balón, pero las mejores ocasiones fueron para el Bergantiños.

Murgoitio tuvo que salir a los pies de Iago Novo para evitar su remate a gol. Poco después, el conjunto vizcaíno tuvo su mejor oportunidad para conseguir el empate. Morán colgó una falta y Etxaniz remató de cabeza al palo. A partir de ahí, las oportunidades más claras tuvieron color rojillo y Murgoitio, el portero de la escuadra zornotzarra, se convirtió en el protagonista del encuentro con sus paradas.

Bergan-Amorebieta Raúl López

En menos de quince minutos, entre el 62 y el 77, evitó tres goles en sucesivos duelos con Álex Pachón, Ale Sánchez y David Iglesias. El Amorebieta siguió buscando la igualada hasta el pitido final ante un Bergantiños que nunca dio la sensación de estar sufriendo para mantener el resultado, a pesar de las ocasiones falladas y de la mínima ventaja en el marcador. Después de seis minutos de añadido, el elenco de Simón Lamas pudo celebrar su primer triunfo liguero del curso y la formación vizcaína regresó a casa pensando que su primera victoria tendrá que esperar hasta su próximo partido en Urritxe.

Bergantiños-Amorebieta 1-0

Bergantiños: Alberto; Joseda (Isra, min. 81), Aarón, Nacho Pastor, Dani Jódar (Berrocal, min. 30); René Pérez, Gandoy; Koke (Hugo Villaverde, min. 46), Iago Novo (Adri Álvarez, min. 76), Ale Sánchez (David Iglesias, min. 76); y Álex Pachón.

Amorebieta: Murgoitio; Muguruza (Xalbat, min. 78), Presa, Díaz de Alda (Reka, min. 46), Iker Torre, Hernaiz; Morán (Agirre, min. 57); Cabo (Azkuna, min. 78), Eder, Josep Díaz y Etxaniz (Guillermo, min. 62).

Árbitro: García Presa (Comité castellano y leonés). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Berrocal, Joseda, Álex Pachón y Gandoy.

Gol: 1-0 Koke (min. 2).

Campo: As Eiroas. 500 espectadores.