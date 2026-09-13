El Muxía se impone al Xallas en una jornada con derrotas de San Lorenzo y Club do Mar de Caión

Club do Mar de Caión Raúl López Molina

Segunda jornada de liga en Primera Futgal con resultados diferentes para los equipos de la zona. El Muxía se llevó por 1-3 el derbi en A Fontenla ante el Xallas. El Club do Mar, por su parte, cayó 2-1 en Meicende, tras jugar con diez gran parte del encuentro. El San Lorenzo de Verdillo cayó en casa por 1-2 ante el Queixas en un duelo que se decidió en el minuto 90. Finalmente, el Tordoia empató sin goles ante el Bastavales, en tanto que Castriz y Calo firmaron un 1-1 con sendos goles desde el punto de penalti.

Comenzaba bien el encuentro para el Xallas, que se adelantaba pasado el cuarto de hora con un tanto de Bryan. Sin embargo, el Muxía tan solo tardaba cinco minutos en volver a poner las tablas en el marcador por medio de Carlos Costa, resultado con el que se llegaba al descanso.

Fran Moreira hacía el segundo visitante en el 63 y tres minutos después sentenciaba Carlos Costa.

El Muxía suma así sus tres primeros puntos de la temporada, en tanto que el Xallas sigue sin puntuar.

Por su parte, el Club do Mar de Caión afrontó un complicado partido en el campo del Sporting Meicende, donde cayó 2-1. Los caioneses se quedaban con un jugador menos tras la expulsión con roja directa de Iván Vázquez en el minuto 36. Pese a esa inferioridad, el Club do Mar se adelantaba en el marcador al anotar Jacobo Rial en el 39.

En la segunda parte, el Meicende empataba por medio de Ignacio Sánchez (min. 67) y le daba la vuelta al marcador con un tanto en propia meta de Diego Martínez en el 82. El Club do Mar se queda con tres puntos en la octava posición.

El San Lorenzo de Verdillo perdió ante el Queixas (1-2) en el primer partido de la temporada en casa. Los carballeses se adelantaron por medio de Javier Pérez en el 62. Cuando parecía que los tres puntos se quedarían en casa, el Queixas le dio la vuelta al marcador en apenas un minuto, el 90 de juego, con sendos tantos de Pablo Ferreiro y Samuel Ríos. El San Lorenzo es décimo con tres puntos.

Finalmente, el Castriz empató 1-1 ante el Calo, en un encuentro que se decidió con dos penaltis. Adrián García adelantaba a los locales desde los once metros en el minuto doce de partido, en tanto que Alejandro Dopazo empataba, también de penalti, en el 45.