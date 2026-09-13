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Deportes

El vasco Jaime Bustos se impone en el Trial de Vimianzo, con el gallego Gabriel Marcelli en segundo lugar

Exitosa prueba del campeonato de España

Redacción Carballo
13/09/2026 20:55
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Un momento de la competición celebrada este fin de semana en Vimianzo
Moto Trial O Petouco
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Vimianzo disfrutó de un espectacular y exitoso fin de semana de motor, con la disputa de la quinta prueba del Campeonato de España de Trial, que ha reunido a 115 pilotos de diferentes categorías. La cita ha sido organizada por el club local Moto Trial O Petouco, con la colaboración del Concello, la Diputación y la Federación Española de Motociclismo.

Mucho público y también altas temperaturas en esta jornada dominical. 

Este domingo se disputaron las pruebas principales, con el vasco Jaime Busto (Beta) y el gallego Gabriel Marcelli (Repsol Honda) como los grandes favoritos, inmersos ambos en la lucha por el título nacional de TR1. El triunfo ha sido para un intratable Jaime Busto -lleva cuatro victorias en cinco pruebas y con dos por delante para finalizar la temporada-. La segunda plaza fue para Gabriel Marcelli, en tanto que en tercer lugar quedó Álex Canales.

En cuanto a la categoría TR2, el vencedor ha sido Oriol Noguera, seguido de Shinja Hirohata y Marc Freixa. Mientras, en TR3 se impuso Jordi Sanjuán, seguido de José María Moral y Roger Montserrat.

En lo que respecta a la categoría júnior, el triunfo en Vimianzo ha sido para el japonés Yamato Kimura, seguido de Aleix Ávalos y Álex Pifarre.

Once categorías, el sábado

Por otro lado, el sábado se disputaron las pruebas en once categorías de base, femenina o veteranos. En TR4 se impuso Cristian Naranjo; en TR5 A el triunfo fue para José Segura, en tanto que en TR5 B el ganador fue Saúl Barredo.

En el TR1 femenino la ganadora fue Farners Fontdevila, mientras que en TR2 se impuso Luz Antonino.

En Veteranos A el mejor fue Rubén García, en tanto que en veteranos B ganó Xevi Suros. 

En la categoría Juvenil A venció Unai Oviedo y en Juvenil B lo hizo Hugo Lemes. 

Finalmente, en Cadete Copa ganó Marc Camprubí y en Cadetes 125 c.c.  se impuso Jordi Pares.

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