El vasco Jaime Bustos se impone en el Trial de Vimianzo, con el gallego Gabriel Marcelli en segundo lugar

Un momento de la competición celebrada este fin de semana en Vimianzo Moto Trial O Petouco

Vimianzo disfrutó de un espectacular y exitoso fin de semana de motor, con la disputa de la quinta prueba del Campeonato de España de Trial, que ha reunido a 115 pilotos de diferentes categorías. La cita ha sido organizada por el club local Moto Trial O Petouco, con la colaboración del Concello, la Diputación y la Federación Española de Motociclismo.

Mucho público y también altas temperaturas en esta jornada dominical.

Este domingo se disputaron las pruebas principales, con el vasco Jaime Busto (Beta) y el gallego Gabriel Marcelli (Repsol Honda) como los grandes favoritos, inmersos ambos en la lucha por el título nacional de TR1. El triunfo ha sido para un intratable Jaime Busto -lleva cuatro victorias en cinco pruebas y con dos por delante para finalizar la temporada-. La segunda plaza fue para Gabriel Marcelli, en tanto que en tercer lugar quedó Álex Canales.

En cuanto a la categoría TR2, el vencedor ha sido Oriol Noguera, seguido de Shinja Hirohata y Marc Freixa. Mientras, en TR3 se impuso Jordi Sanjuán, seguido de José María Moral y Roger Montserrat.

En lo que respecta a la categoría júnior, el triunfo en Vimianzo ha sido para el japonés Yamato Kimura, seguido de Aleix Ávalos y Álex Pifarre.

Once categorías, el sábado

Por otro lado, el sábado se disputaron las pruebas en once categorías de base, femenina o veteranos. En TR4 se impuso Cristian Naranjo; en TR5 A el triunfo fue para José Segura, en tanto que en TR5 B el ganador fue Saúl Barredo.

En el TR1 femenino la ganadora fue Farners Fontdevila, mientras que en TR2 se impuso Luz Antonino.

En Veteranos A el mejor fue Rubén García, en tanto que en veteranos B ganó Xevi Suros.

En la categoría Juvenil A venció Unai Oviedo y en Juvenil B lo hizo Hugo Lemes.

Finalmente, en Cadete Copa ganó Marc Camprubí y en Cadetes 125 c.c. se impuso Jordi Pares.