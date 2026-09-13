Jornada de derrotas para los equipos de Preferente 

Paiosaco y Carral, este domingo en A Porta Santa Raúl López

Segunda jornada de liga negativa para los equipos de la zona en Preferente, con sendas derrotas de Paiosaco, Sofán y Dumbría.

La UD Paiosaco cayó 2-3 en A Porta Santa ante el Carral. Tras una primera parte sin que se moviese el marcador, los locales se adelantaron con un gol de Iván Amor en el minuto 52. Tan solo diez minutos más tarde llegaba el empate visitante en una desafortunada jugada, con gol en propia meta de Juana.

Sin apenas tiempo para reponerse, Santi adelantaba al Carral en el 67. Iago Núñez ponía el empate a dos en el 89, pero cuando todo parecía apuntar al reparto de puntos, Alejandro Boedo anotaba el 2-3 definitivo en el 90.

Dos derrotas en dos partidos para los verdiblancos, que se sitúan en la 17ª plaza. El próximo fin de semana vuelven a jugar en A Porta Santa, donde se medirán al San Tirso, líder con pleno de victorias hasta el momento.

Por su parte, el Sofán cayó 2-1 en el campo del Noia. Un doblete de Mario Regueiro daba ventaja a los locales en los minutos 11 y 50. Martín García recortó distancias para el Sofán en el 90, pero ya sin tiempo para nada más. Los carballeses ocupan la octava plaza con tres puntos.

En la próxima jornada el Sofán juega en O Carral ante el Puebla FC.

Finalmente, el Dumbría cayó 3-0 en su visita al Miño, con lo que son 16º con el punto conseguido en la primera jornada. La próxima cita del Dumbría es en O Conco ante el Noia.