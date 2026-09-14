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Deportes

Cuatro triunfos a domicilio en el inicio de la Liga da Costa

Uno de ellos fue el logrado por el Fisterra en el derbi disputado campo del Corcubión

Redacción Carballo
14/09/2026 21:03
Once del Sofán B en su partido ante el Corme
Once del Sofán B en su partido ante el Corme
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Cuatro victorias a domicilio, tres en casa y un empate fue el balance de la jornada inaugural de la Liga da Costa 2025-2026.

Uno de los equipos que ganó a domicilio fue el Fisterra en su retorno a la categoría. El cuadro fisterrán se impuso finalmente por 3-5 en el competidísimo derbi disputado en Corcubión.

El choque estuvo marcado por la expulsión del local Brais Martínez a la media hora de partido. Pese a todo, los locales se adelantaron hasta en tres ocasiones con goles de Iago Lema, Adrián y Juan Fuentes. Los tantos visitantes fueron obra de Bruno (3), Diego e Isaac.

Otro que retornaba a la categoría era el Camariñas, que también ganó en su visita a Esteiro por 0-2, goles logrados por Souley Mané.

Por 1-2 venció el Malpica al recién ascendido Oza. Brais y Eloy hicieron los goles de los malpicanos y Hugo marcó para los carballeses.

El recién ascendido UC Cee sorprendió al Cabana en As Redondas (1-2). Pablo y José Lago adelantaron a los ceenses y Xabier cerca del final recortó distancias.

El único empate de la jornada se dio en el Porteño-Baio (1-1). Babacar a falta de un cuarto de hora anotó para los de Ponte do Porto y Rubén, en el añadido, hizo el gol baiés.

La goleada de la jornada se registró en el Soneira-Coristanco (5-0). Los visitantes aguantaron hasta el 44, minuto en el que salió expulsado su jugador Adrián. A renglón seguido Alberto Vía hizo el 1-0 y a la vuelta del descanso ampliaron la cuenta, Bastián, Brais, Darío y Adrián.

Por la mínima y luego de un buen partido superó el Sofán B al Corme (1-0). El único gol del encuentro fue obra de Diego Blanco.

Por último, el Ponteceso doblegó por 3-1 al Outes. Hadrián, Martín y Eloy marcaron para los de casa; y Mario Roo lo hizo para los de A Serra de Outes.

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