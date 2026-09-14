Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Escola Lubiáns recibe en Carballo a todo un HC Liceo de OK Liga

El amistoso ante el laureado conjunto herculino se juega en el Pabellón Carballo Calero a partir de las 20.30 horas de este martes

Manuel Froxán Rial
14/09/2026 21:51
Plantilla del Lubiáns, este sábado ante el Liceo
Plantilla del Lubiáns, este sábado ante el Liceo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Calvo Escola Lubiáns que recibe en la noche de este martes ni más ni menos que a todo un HC Liceo en partido amistoso que se va a disputar en el Pabellón Carballo Calero a partir de las 20.30 horas.

Pese a que no hay nada en juego, se espera que el pabellón carballés registre una gran entrada para ver en acción a los profesionales del primer equipo herculino, auténticos referentes tanto en el hockey nacional como internacional. 

El encuentro de preparación va a ser de lo más especial para los jugadores de las categorías base del club carballés, que van a poder ver de cerca a sus ídolos y a disfrutar con sus evoluciones sobre la pista. 

Desde el club hacen un llamamiento a todos los aficionados al hockey de la comarca para que se acerquen hasta el pabellón carballés a disfrutar de lo que se prevé como una auténtica fiesta. 

La cita va a suponer también todo un estímulo para el renovado plantel del Calvo Escola Lubiáns en la temporada de su retorno a Liga Plata. Hasta el momento el equipo que dirige Ramón Canalda está mostrando una imagen prometedora en la Copa Galicia, competición en la que acaba de derrotar precisamente al filial liceísta que milita en OK Bronce por 2-6. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Plantilla del Lubiáns, este sábado ante el Liceo

El Escola Lubiáns recibe en Carballo a todo un HC Liceo de OK Liga
Manuel Froxán Rial
Los jugadores del Bergan B celebrando los 3 puntos en los vestuarios del campo de Xaviña

El Mazaricos es el primer líder en Tercera Futgal de la Costa tras golear al Nantón por 0-7
redacción carballo
Once del Sofán B en su partido ante el Corme

Cuatro triunfos a domicilio en el inicio de la Liga da Costa
redacción carballo
Vist del Ferrari GT3 de la escudería xalleira

Xallas Motorsport roza el Top 5 en Suzuka tras una remontada épica en el simulador iRacing
redacción carballo