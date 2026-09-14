El Escola Lubiáns recibe en Carballo a todo un HC Liceo de OK Liga

Plantilla del Lubiáns, este sábado ante el Liceo Cedida

El Calvo Escola Lubiáns que recibe en la noche de este martes ni más ni menos que a todo un HC Liceo en partido amistoso que se va a disputar en el Pabellón Carballo Calero a partir de las 20.30 horas.

Pese a que no hay nada en juego, se espera que el pabellón carballés registre una gran entrada para ver en acción a los profesionales del primer equipo herculino, auténticos referentes tanto en el hockey nacional como internacional.

El encuentro de preparación va a ser de lo más especial para los jugadores de las categorías base del club carballés, que van a poder ver de cerca a sus ídolos y a disfrutar con sus evoluciones sobre la pista.

Desde el club hacen un llamamiento a todos los aficionados al hockey de la comarca para que se acerquen hasta el pabellón carballés a disfrutar de lo que se prevé como una auténtica fiesta.

La cita va a suponer también todo un estímulo para el renovado plantel del Calvo Escola Lubiáns en la temporada de su retorno a Liga Plata. Hasta el momento el equipo que dirige Ramón Canalda está mostrando una imagen prometedora en la Copa Galicia, competición en la que acaba de derrotar precisamente al filial liceísta que milita en OK Bronce por 2-6.