El Mazaricos es el primer líder en Tercera Futgal de la Costa tras golear al Nantón por 0-7

Los jugadores del Bergan B celebrando los 3 puntos en los vestuarios del campo de Xaviña Cedida

El Mazaricos es el primer líder del grupo de Tercera Futgal de la Costa tras golear por 7-0 al Nantón en el arranque liguero. Adrián Cives (3), Marcos (2), Aarón y Adrián López fueron sus goleadores.

Con triunfo local, en este caso por 2-1, también acabó el Sporting Seaia-Club Deportivo Razo. Hugo y Eduardo marcaron para los de casa y César para los visitantes.

El otro triunfo local de la jornada fue el 3-2 logrado por el Lira ante el Muros, pese a jugar el último cuarto de hora con uno menos por expulsión de Gabriel. La figura del partido fue el local Óliver, autor de los tres goles de su equipo. Por los muradanos marcaron Daniel y Xabier.

Otro duelo de rivalidad, el Volantes de Baño-Monte Louro se saldó con victoria visitante por 1-2, tantos de Javier y David. Thiago adelantó primero al Volantes.

El Laxe tuvo un buen estreno sorprendiendo en San Andrés al Sporting Zas por 1-4. Redondo adelantó al recién descendido y Brais, Andrade, Bieito y Juan Martín marcaron para los laxenses.

Otro que se estrenó con buen pie en el grupo costero fue el Bergantiños B que ganó en Buño por 2-4. El partido tuvo un comienzo trepidante. En el minuto 1 Alexander puso el 1-0 y al minuto siguiente Pablo Pose restableció las tablas.

Cuatro minutos más tarde Nuno Cambeiro marcó el 1-2, resultado con el que se llegaría al descanso. En los compases iniciales de la segunda Salah firmó el momentáneo 2-2 pero dos nuevos goles de Samuel y Osmin José establecieron el definitivo 2-4.

También ganó el Cerqueda en el campo del Inter de Brens por 0-2, con dianas de Mario y Eloy.

Con victoria visitante acabó asimismo el Camelle-Baíñas, en este caso por 1-3. Kevin, Esteban e Ibrahima hicieron los goles visiantes y Marcelino anotó para el Camelle.