Xallas Motorsport roza el Top 5 en Suzuka tras una remontada épica en el simulador iRacing

Vist del Ferrari GT3 de la escudería xalleira Cedida

Fin de semana de emociones extremas y contraste absoluto para la estructura de Xallas Motorsport en los míticos 1.000 kilómetros de Suzuka, una de las citas de resistencia más exigentes del calendario mundial del simulador de competición iRacing.

La prueba de simracing internacional, que este año presentaba una imponente y masiva parrilla de 59 coches virtuales en pista, dejó constancia de la velocidad y el coraje de la escudería xalleira, que saboreó la gloria de una remontada histórica al tiempo que sufría la cara más amarga de las carreras de fondo.

La gran gesta de la jornada la protagonizó el coche 1 del equipo, el Ferrari GT3 pilotado por la dupla formada por José Calvín y Francisco Javier Otero.

Las cosas comenzaban de manera muy prometedora tras una excelente sesión de clasificación en la que el piloto coruñés, José Calvín, logró exprimir al máximo las físicas del simulador para asegurar una fantástica 19ª posición de salida.

Sin embargo, en el caos de la primera vuelta de una carrera tan masiva, Calvín se vio obligado a realizar una maniobra de esquiva de emergencia para no verse involucrado en un accidente múltiple.

La milagrosa acción salvó el coche, pero el verse obligado a trazar por fuera de los límites de la pista relegó a la estructura hasta la 35ª posición.

A partir de ese instante, comenzó una exhibición de pilotaje y estrategia en medio del denso tráfico de iRacing.

Con un ritmo de carrera demoledor, Calvín y Otero fueron quitándose rivales de encima vuelta a vuelta, remontando en pista frente a los mejores especialistas de la disciplina. La épica se mantuvo viva hasta el último suspiro.

En la última vuelta de la carrera, Francisco Javier Otero rodaba en una espectacular quinta posición con el coche 1 del equipo y estuvo a punto de certificar la hazaña.

Lamentablemente, con los neumáticos completamente desgastados tras el brutal esfuerzo, resultó imposible defender la plaza a escasos metros de la línea de meta virtual frente al empuje de un BMW GT3, cruzando la bandera a cuadros en una aun así histórica sexta posición absoluta de entre los 59 participantes.

Al bajarse del simulador, José Calvín valoraba la magnitud de lo conseguido: “La verdad es que siempre he confiado en el 'top ten' en la carrera, pero con una salida tan difícil, parecía una quimera”.

Por su parte, su compañero Francisco Javier Otero destacó la complejidad de gestionar una carrera tan multitudinaria: “Sabía que la cosa podría salir bien, pero en una parrilla tan masificada, todo puede pasar. El factor suerte también estaba con nosotros”.

La cruz de la moneda

Sin embargo, la alegría no pudo ser completa para la expedición. La cruz de la moneda la vivió el segundo Ferrari GT3 del equipo, compartido por Jorge Ibarra, Borex Cholakov y Manuel Muñiz.

La terna venía cuajando una actuación muy sólida en el pelotón cuando la desgracia se cruzó en su camino.

Durante el transcurso del tercer stint (relevo) de la carrera, en plena batalla por la posición, el coche se vio involucrado en un fuerte accidente con otro vehículo que obligó al equipo a decretar el abandono definitivo por los graves daños sufridos.

El piloto xalleiro Manuel Muñiz reflejó la frustración del segundo coche, aunque mostrando el gran espíritu de equipo que define a la estructura: “El resultado no es justo con el equipo, sobre todo porque el primer objetivo siempre es terminar. De todas formas, la jornada deja un buen sabor de boca por el éxito del coche 1 del equipo”.

Rumbo a las 10 horas de Petit Le Mans en Road Atlanta

Sin tiempo para el descanso, el equipo de Santa Comba ya tiene la mirada puesta en su próximo gran desafío internacional en la plataforma iRacing. En apenas 15 días, la estructura gallega cambiará de continente para competir en la legendaria Petit Le Mans, que se disputa en el selecto, rápido y revirado circuito estadounidense de Road Atlanta.

Por delante le esperan 10 horas de durísima e implacable batalla en una de las pistas virtuales más cortas y complejas del calendario, donde la gestión del tráfico multiclase y la fatiga del simracer serán extremas.

Desde el departamento deportivo de Xallas Motorsport han confirmado que en breve se darán a conocer tanto los vehículos definitivos como la lista oficial de pilotos que asumirán el reto en tierras americanas.