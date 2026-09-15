El Escola Lubiáns aprovechó la visita del Liceo para homenajear a Fabián, su gran capitán

Fabián, con el obsequio del club, flanqueado por el edil Daniel Barreiro (i.) y el alcalde, Daniel Pérez Mar Casal

Nada mejor que la visita de un club de altura como el HC Liceo para despedir a un jugador de una grandísima calidad humana. Eso fue lo que debió pensar la directiva del Escola Lubiáns, que aprovechó el amistoso jugado en la noche de este martes para decir adiós con todos los honores a Fabián, su eterno capitán.

La entidad carballesa ya había anunciado hace semanas la marcha del mítico jugador pero, después de más de 40 años ligado al Lubiáns, Fabián se merecía algo más que unas emotivas palabras en redes sociales y unos titulares de prensa.

La visita del laureado Liceo brindó la oportunidad perfecta. El más que merecido homenaje a Fabián fue un aliciente añadido que contribuyó a la gran fiesta que en la noche de este martes se vivió en el Pabellón Carballo Calero y en la que el resultado final (0-4) era lo de menos.

Entre los muchos aficionados que no quisieron perderse la cita figuraron el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y el concejal de Deportes, Daniel Barreiro.