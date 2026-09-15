Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Santa Marta de Tormes, penúltimo escollo que separa al Bergan de la Copa del Rey  

Simón Lamas volverá a apostar por el once copero para la cita de este miércoles en la localidad salmantina

Manuel Froxán Rial
15/09/2026 17:08
Bergan-Leioa (9)
Once inicial del Bergan en la anterior eliminatoria copera ante el Leioa vasco
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Bergantiños está a dos pasos de asegurar su presencia en la Copa del Rey. Los salmantinos de la UD Santa Marta de Tormes son el penúltimo obstáculo que separa a los carballeses de su ansiado objetivo.

El choque entre ambos equipos correspondiente a los octavos de final de la fase nacional de la Copa Federación, se disputa este miércoles, a partir de las 19.00 horas, en el Estadio Municipal Alfonso San Casto de Santa Marta de Tormes.

Será un enfrentamiento a cara o cruz entre dos equipos que han tenido un gran comienzo de temporada y que se proclamaron campeones de las respectivas fases autonómicas de la propia Copa Federación

El cuadro salmantino superó en la final regional del torneo al Palencia por 1-2, goles marcados por Martín Galván y Santos. Ya en la fase nacional, en dieciseisavos empezaron midiéndose al Vimenor, al que también se impusieron por 1-2 con una espectacular remontada en los últimos minutos materializada por Ninte Nater y Miguel.

La buena marcha del equipo, que milita en el Grupo VIII de Tercera Federación, se vio ratificada en las dos primeras jornadas ligueras

El Santa Marta empezó la competición ganando 1-0 al Arandina, tanto logrado por Diego José. El pasado domingo les tocó desplazarse al campo del CD Villaralbo, al que también doblegaron por 1-2, con goles de Roberto Gándara y Santi García.

El Bergantiños, por su parte, lleva una trayectoria inmaculada en el torneo copero, del que es campeón autonómico tras superar por 1-3 al Boiro en la final. La fase nacional la inició con una goleada (5-0) ante el conjunto vasco del Leioa. 

En la liga de Segunda Federación los carballeses marchan también invictos tras arrancar un empate en casa del Gernika (1-1) e imponerse por 1-0 en la segunda jornada al Amorebieta.

De cara al choque de este miércoles es casi seguro que Daniel Onyia, lesionado precisamente en la anterior ronda copera, seguirá siendo baja, y que el técnico Simón Lamas volverá a introducir muchos cambios en el once con respecto al choque liguero del domingo. 

Los rojillos podrían formar de salida con estos jugadores: Carlos; Isra, Nacho Pastor, Aarón, Berrocal, René Pérez, Balsa, Koke Saiz o Kelechu, Adri Álvarez, Hugo Villaverde y Daniel Ankudinov.

"La Copa del Rey, ahora sí, pasa a ser un objetivo claro para nosotros y vamos a luchar por conseguirlo", señala Lamas

El entrenador lucense enumera además otras ventajas que conlleva la competición copera: "Nos va a servir para seguir asimilando conceptos de forma rápida al tener que jugar cada tres días, para seguir evaluando el nivel de la plantilla con otros jugadores que van a entrar en la rotación y para confirmar que somos un equipo ambicioso que quiere llegar lejos, sin olvidar que en la liga a medio plazo también nos va a venir muy bien". 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Fabián, con el obsequio del club, flanqueado por el edil Daniel Barreiro (i.) y el alcalde, Daniel Pérez

El Escola Lubiáns aprovechó la visita del Liceo para homenajear a Fabián, su gran capitán
Manuel Froxán Rial
Bergan-Leioa (9)

Santa Marta de Tormes, penúltimo escollo que separa al Bergan de la Copa del Rey
Manuel Froxán Rial
Plantilla del Lubiáns, este sábado ante el Liceo

El Escola Lubiáns recibe en Carballo a todo un HC Liceo de OK Liga
Manuel Froxán Rial
Los jugadores del Bergan B celebrando los 3 puntos en los vestuarios del campo de Xaviña

El Mazaricos es el primer líder en Tercera Futgal de la Costa tras golear al Nantón por 0-7
redacción carballo