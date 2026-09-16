El Calvo Basket Xiria 2026-2027 cuenta con siete caras nuevas 

Carlos Varela es la baja más significativa con respecto a la pasada campaña EC

El Calvo Basket Xiria sigue trabajando para tratar de llegar lo mejor posible al inicio liguero de Tercera FEB, previsto para el primer fin de semana de octubre.

La dirección deportiva que lidera Arturo Ferraces, en estrecha colaboración con Héctor Méndez, que seguirá dirigiendo al equipo, también han tenido una ardua tarea durante el verano para conformar un plantel competitivo.

Esos esfuerzos se han traducido en la incorporación de siete nuevos jugadores, que vendrán a ocupar el lugar dejado por otras tantas bajas.

Según anuncia el propio club, el objetivo de partida era conformar "un equipo compensado, xoven e dinámico, que desenvolva un xogo alegre e vistoso, duro en defensa e rápido en ataque, con xogadores con capacidade de alternar varios postos e tendo en conta que a idea é consolidar a permanencia o antes posible".

Fichajes

Una de las incorporaciones es la de Eric del Castillo (Badalona, 2007), un alero de 1.98 metros y con grandes dotes atléticas y experiencia en la categoría. Procede de la cantera del Joventud y es internacional desde 2023 con la Selección U17 + U18. Llega como vinculado del Leyma Coruña.

También es internacional, en este caso con la Selección Sub-19 de Mali, el pivot de 2.04 metros Ouwa Camara (2008), que jugó el Afrobasket 2026. Es muy potente en el salto y dinámico en la zona y también está vinculado al Leyma. Esta será su tercera temporada en Tercera FEB.

Otro de los fichajes es Simon Finden (Suecia, 2000). Se trata de un base de 1,93 metros que jugó la últimas seis temporadas en el Eskiltuna Basket (Suecia), con el que llegó a la final del Superettan.

Finden compartirá minutos con Nico Fuentes (Santiago, 2008) el otro base fichado por el cuadro carballés procedente de la cantera del Obradoiro CAB. Tiene mucho talento y proyección y se decantó por el proyecto del Calvo Xiria por haber coincidido con el entrenador Héctor Méndez en su etapa en las selecciones gallegas de categorías inferiores.

Héctor Rodríguez (Granada, 2006) es un talentoso pívot de gran envergadura (mide 2.13) y potente salto. Procede del Estudiantes de Cartagena (Murcia) con el que viene de jugar también en Tercera FEB.

Vinculados, júniors y renovados

A estos nombres hay que añadir los de otros dos jugadores júnior de Basquet Coruña que jugarán en Carballo como vinculados: Anxo Soto y Fer Casariego. Ambos son conocedores de la dinámica del Calvo Basket Xiria desde la pasada temporada.

No será la única savia nueva que tendrá Héctor Méndez a su disposición, toda vez que los júniors Roi Reguera, por segundo año, y Darío Tasende, que se estrena, también formarán parte del plantel, al igual que un Martín García que vivirá su primera temporada como sénior de primer año.

La plantilla del Calvo Basket Xiria 2026-2027 se completa con los renovados Álex Iglesias, Nacho Luaces, Santi Martínez, Rubén Rey y Lorenzo Sánchez, con lo que se alcanza un total de 15 efectivos.

La relación de bajas está formada por Javier López, el portugués Pedro Roque, Germán Sabater, el belga Darnell Snyers, el húngaro Milos Tomic, Sergio Yubero y Carlos Varela, el gran baluarte del equipo la pasada campaña.