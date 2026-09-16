El lago de As Encrobas acoge este sábado su primera prueba deportiva: la Regata Coventina Renovables

La prueba se presentó esta semana en el consistorio cercedense Cedida

El lago de As Encrobas acogerá este sábado, 19 de septiembre, la 1ª Regata Coventina Renovables, la primera competición deportiva que se disputa en esta lámina de agua.

La prueba se presentó esta semana en una rueda de prensa en la que participaron el alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez; Antonio Romero, en representación de la Federación Galega de Piragüismo; y Miguel Núñez, por parte de la firma Coventina Renovables, patrocinadora del evento.

La competición reunirá embarcaciones de kayak y canoa de categorías de base, desde los más pequeños hasta cadetes. El Concello de Cerceda colaborará en el dispositivo de seguridad a través de efectivos de Protección Civil y Policía Local, así como con la mejora de los accesos, el desbroce del entorno, el balizado y la preparación del aparcamiento, entre otros.

Día histórico y compromiso innegociable

El alcalde, Juan Manuel Rodríguez, calificó la cita de “día histórico” y la enmarcó en la trayectoria de apertura del lago que el gobierno municipal viene articulando en los últimos años: “Foi no seu día a apertura ao público, a autorización da pesca sen morte ou a navegación e os cursos que se viñeron desenvolvendo, e agora chegamos a un novo fito”, dijo.

Rodríguez aseguró que el compromiso con el lago es innegociable: “Este proxecto non só debe ser compatible cos usos lúdicos e recreativos, senón que debe contribuír a fortalecelos”.

El regidor situó la regata en el contexto del primer concurso de transición justa resuelto en Galicia, que ganó el proyecto de almacenamiento energético de Coventina Renovables, con una inversión prevista de más de 400 millones de euros.

Todos aqueles proxectos industriais de produción e almacenamento enerxético que reúnan o beneficio da veciñanza van ter o noso apoio decidido" Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda

“Todos aqueles proxectos industriais de produción e almacenamento enerxético que reúnan o beneficio da veciñanza van ter o noso apoio decidido e determinado”, señaló, a la vez que recordó las compromisos vinculados a la iniciativa: el convenio subscrito con el Ayuntamiento, las 67.500 horas de formación para vecinos y vecinas del entorno y los 2 megavatios de autoconsumo para el Concello de Cerceda.

Juan Manuel Rodríguez volvió a poner el foco en el esfuerzo municipal tras el cierre de la central térmica, que supuso una pérdida de retorno fiscal de más de 1,3 millones de euros: “Levamos conseguido nestes anos que a veciñanza practicamente non o notase en servizos e en infraestruturas, e convén repetilo”, manifestó.

Transición justa, un proceso lento pero ilusionante

Sobre el proceso de transición ecológica, advirtió de que “é ilusionante, pero tamén é lento, porque a burocracia é tediosa e as axudas tardan”, aunque se mostró convencido de que de ella saldrá “unha Cerceda máis forte, máis sólida, con máis servizos e con máis oportunidades”.

Antonio Romero agradeció la colaboración del Ayuntamiento y la implicación de Coventina Renovables, a la vez que recordó que el piragüismo gallego se desarrolla en ríos, embalses y mar.

El representante federativo también defendió la importancia de las categorías inferiores: “Non haberá olímpicos se non hai prebenxamíns e infantís; ese camiño faise constantemente desde a federación e a través dos clubs”.

Romero dejó abierta la puerta a ampliar la cita en próximas ediciones a categorías superiores y a otras especialidades, como los barcos dragón, e incluso mostró su interés en la creación de un club de piragüismo en Cerceda.

Cartel anunciador del evento Cedida

Por su parte, Miguel Núñez destacó que la regata nace de la voluntad de promover "un deporte cos valores co que nos identificamos: disciplina, esforzo e superación” y comprometió colaboración a largo plazo.

Los tres asistentes a la presentación animaron a aficionados y vecinos a acercarse el sábado al lago de As Encrobas para gozar de una jornada de piragüismo, con la vista puesta en darle continuidad en años próximos.