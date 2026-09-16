La Atlantis Race reúne este sábado en Razo a 400 deportistas de primer nivel

La prueba fue presentada este miércoles en un acto celebrado en el consistorio carballés Mar Casal

El próximo sábado Razo acogerá la primera edición de la Atlantis Race Concello de Carballo, una carrera de obstáculos que va a reunir cerca de 400 participantes en un recorrido diseñado para combinar la exigencia deportiva con la espectacularidad del paisaje litoral

La competición, impulsada por la Concejalía de Promoción Económica y Turismo, nace con vocación de continuidad por lo que la organización aspira a que pueda consolidarse y a dar los pasos necesarios para que Razo pueda acoger en el futuro un Campeonato de España de carreras de obstáculos.

La Atlantis Race incluirá modalidades adaptadas a distintos niveles, desde las categorías más exigentes hasta una prueba popular, individual y por equipos, pensada para que más personas puedan engancharse a esta disciplina.

Las distintas pruebas se disputarán en horario de tarde, fijándose el horario de la primera para las 14 horas.

A pesar de tratarse de la primera edición, se contará con la presencia de corredoras y corredores de gran nivel. Así, entre las participantes estará la actual campeona de España, campeona de Europa de distancia corta y cuarta clasificada mundial. La competición masculina tendrá carácter internacional por cuanto van a asistir deportistas de países como Portugal, Suiza o Italia.

Los pormenores del evento se dieron a conocer este miércoles en un acto celebrado celebrado en la sede consistorial de Carballo en el que participaron el alcalde, Daniel Pérez; el concejal de Promoción Económica e Turismo, Xosé Regueira; la técnica de Turismo, Maite Parga, e los encargados de la organización, Sara Gómez, Álvaro Sánchez y Oliver Castro.

Ampliar la temporada turística en el litoral

El concejal de Promoción Económica y Turismo, Xosé Regueira, enmarcó la celebración de la Atlantis Race en la estrategia municipal para ampliar la temporada turística en el litoral más allá de los meses centrales del verano.

“Queremos que a temporada non remate en agosto, senón que haxa actividade de calidade en Razo ata finais de outubro”, explicó el concejal, que recordó que la Atlantis Race es la primera de tres grandes citas programadas en este período.

A proba continuará a la semana siguiente con la segunda edición del Onda Bocata Fest y, ya a mediados de octubro, con el Campeonato del Mundo de Surf Máster, que se celebrará por primera vez en Razo.

As persoas que veñan descubrirán un territorio magnífico e unha paisaxe única" Xosé Regueira, edil de Promoción Económica e Turismo

El edil destacó también la apuesta por un turismo deportivo, saludable y de alcance internacional. “O deporte é seguramente o mellor escaparate para promocionar un destino que quere ser un destino de calidade. As persoas que veñan descubrirán un territorio magnífico e unha paisaxe única, e confiamos en que regresen para pasar uns días de descanso”, añadió Regueira.

En representación de la organización, Álvaro Sánchez agradeció la colaboración del Concello de Carballo y destacó las condiciones excepcionales que ofrece Razo para este tipo de competiciones. “Parécenos un contorno idílico para calquera deporte, pero sobre todo para unha proba destas características. Cremos que vai ser un dos circuítos máis bonitos e espectaculares da Península”, afirmó.

La organización aspira a que la Atlantis Race tenga continuidad en Carballo y que siga creciendo en las siguientes ediciones. “Agardamos que sexa unha proba que chegue para quedar e que no futuro poidamos facer aquí un gran campionato. Gustaríanos organizar en Razo un Campionato de España”, reconoció Álvaro Sánchez.

Por su parte, Oliver Castro destacó que el principal atractivo de la competición es el propio contorno por el que discurrirá el trazado. “Hai carreiras que nacen para dar a coñecer un lugar, pero Razo non necesita ser descuberto. É un contorno impresionante, fagamos os planos que fagamos e vaiamos por onde vaiamos”, declaró.

Non pode haber un lugar mellor para unha proba destas características" Daniel Pérez, alcalde de Carballo

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, destacó la expectación que la Atlantis Race está generando y aseguró que “non pode haber un lugar mellor para unha proba destas características. O percorrido non só permitirá gozar da competición, senón tamén dun trazado pegado ao mar e dunhas sendas incribles, que servirán para que as persoas que veñen de fóra coñezan un pouco máis a beleza do noso territorio e da nosa costa”.

También incidió en la importancia de fomentar el deporte como hábito de vida saludable y, al mismo tiempo, como instrumento de dinamización económica.

Por último, felicitó a la organización por la iniciativa y por la elección de Razo y Carballo para poner en marcha “unha proba tan atractiva e tan demandada polas persoas que practican esta modalidade. Estou seguro de que a Atlantis Race se vai consolidar, de que as corredoras e corredores gozarán da experiencia e de que teremos moitas máis edicións no futuro”, finalizó diciendo Daniel Pérez.