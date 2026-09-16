Recepción a Brais Pensado y Noah Quintela por su histórica actuación en el Europeo júnior de salvamento

Brais Pensado firmando en el Libro de Honra do Deporte de Carballo Mar Casal

El regidor carballés, Daniel Pérez, ofreció una recepción oficial a los deportistas del Club Salvamento y Socorrismo Carballo (Sysca) Brais Pensado Alberti y Noah Quintela Salcines tras su extraordinaria actuación en el Campeonato de Europa Júnior disputado en Rossnowlagh, en el condado irlandés de Donegal.

Ambos deportistas firmaron en el Libro de Honra do Deporte del Concello de Carballo en presencia del alcalde y del edil de Deportes, Daniel Barreiro, que también asistió al acto.

Los dos nadadores del Sysca formaron parte de la selección española que se proclamó campeona de Europa tras conseguir un total de 27 medallas en el campeonato celebrado del 2 al 7 de septiembre, y en el que tanto Brais como Noah tuvieron un protagonismo muy destacado.

Brais Pensado regresó de Irlanda con cinco medallas de oro y tres de plata. Se proclamó campeón de Europa individual en carrera con tabla y alcanzó también el oro en los relevos de rescate con tubo, sprint playa y ocean, así como en el relevo ocean mixto. Además, fue subcampeón europeo en carrera con ski, ocean y rescate con tabla.

Éxitos como estos sitúan a Carballo no máis alto do deporte europeo" Daniel Pérez, alcalde de Carballo

Noah Quintela consiguió cuatro títulos europeos. Se impuso en las dos pruebas individuales de arena, sprint playa y banderas, y compartió con Brais los oros de los relevos mixtos de sprint playa y ocean.

La participación de los dos integrantes del Sysca tiene un significado especial para el deporte local, ya que es la primera vez que dos deportistas del club carballés forman parte al mismo tiempo de la selección española en un Campeonato de Europa.

Daniel Pérez, Brais Pensado, Noah Quintela y Daniel Barreiro posando durante la recepción Mar Casal

Durante la recepción, Daniel Pérez les trasladó la enhorabuena en el nombre del Ayuntamiento y de la vecindad y destacó tanto la dimensión de los resultados como el trabajo que hay detrás de ellos. El alcalde manifestó que éxitos como estos “sitúan o nome de Carballo no máis alto do deporte europeo”, y destacó que “son o resultado de moitas horas de adestramento, constancia e capacidade de superación”.

El regidor hizo extensivo el reconocimiento al Sysca, a las familias y al equipo técnico, fundamentales en una trayectoria deportiva que sigue sumando éxitos y que confirma el excelente nivel del salvamento y socorrismo carballés.

Por su parte, Daniel Barreiro puso en valor que dos deportistas formados en un club de Carballo sean capaces de competir y ganar frente a los mejores especialistas europeos de su categoría, y destacó el papel que desempeñan los clubes locales en la formación deportiva y también en la transmisión de valores como el esfuerzo, el compañerismo y la constancia.

Verano repleto de éxitos

Los resultados del Europeo ponen el broche a un verano especialmente brillante para los dos deportistas. En el Campeonato de España estival de playa, disputado en julio en Cantabria, Brais Pensado había conseguido ya dos oros, en carrera con ski y ocean, y una plata, mientras que Noah Quintela se había proclamado campeón de España de sprint.

Los dos habían sido convocados posteriormente por la Federación Española para una concentración de alto nivel , paso previo a su participación con la selección en el Europeo de Irlanda.

Brais Pensado y Noah Quintela figuran, además, entre las personas reconocidas por la Xunta de Galicia como deportistas de alto nivel en salvamento y socorrismo, una consideración que refuerza una progresión deportiva que continúa situándolos entre las grandes promesas —y ya realidades— de esta modalidad.

La recepción de este miércoles sirvió así para hacer público el reconocimiento del Ayuntamiento a dos deportistas que, desde Carballo y de la mano del Sysca, ya están compitiendo y ganando al máximo nivel europeo.

Su incorporación al Libro de Honra do Deporte de Carballo deja además constancia institucional de una temporada y de unos resultados que ya forman parte de la historia deportiva del municipio.