Daniel Remuiñán saldrá a por todas en el Rallymix de Cuntis 

Daniel Remuiñán Gonzalo Fernández

Daniel Remuiñán, junto a Álvaro Cerqueiras, afronta este fin de semana una nueva cita en su calendario deportivo con la disputa del Rallymix de Cuntis.

El piloto de A Laracha volverá a ponerse al volante del Skoda Fabia R5 Evo con la máxima ilusión y el claro objetivo de pelear por los puestos de cabeza en la cita pontevedresa.

Tras las excelentes sensaciones vividas en las pruebas anteriores disputadas este año, donde el equipo demostró una rápida adaptación y un gran nivel competitivo logrando grandes resultados tanto en Ribadumia como en Portas, y peleando por el podio en la cita del nacional de tierra, la dupla Remuiñán-Cerqueiras llega a Cuntis con ganas de seguir sumando kilómetros de calidad y luchar por la victoria absoluta de la prueba.

La cita de Cuntis es conocida por ofrecer un recorrido técnico, rápido y con cambios de superficie que exigen una concentración máxima desde la primera manga cronometrada.

El equipo ha dedicado las últimas jornadas a revisar a fondo la mecánica del Skoda Fabia R5 Evo, afinando la puesta a punto para garantizar la máxima tracción en las zonas más complejas del trazado y exprimir todo el potencial del vehículo checo en un terreno tan selectivo.

"Llegamos a Cuntis con muchas ganas de competir y de volver a subirme al Skoda Fabia R5 Evo", señala Daniel Remuiñán. "Las carreras anteriores en Ribadumia y Portas nos dejaron muy buen sabor de boca y nos demostraron que podemos ser muy competitivos. El objetivo para este fin de semana es salir a disfrutar, apretar desde el primer metro y pelear por estar lo más arriba posible en Cuntis ante una afición que siempre nos apoya al máximo", añade el piloto larachés.