Basket Xiria visita Culleredo para afrontar su tercera cita copera

El plantel del Calvo Basket Xiria posando antes del entrenamiento de este viernes Mar Casal

El Calvo Basket Xiria afronta este sábado un nuevo compromiso de la Copa Galicia, competición que se adentra en su tercera jornada. Los carballeses juegan en el Pabellón de O Burgo ante el Traumacor Culleredo, partido que dará comienzo a las 19.30 horas.

Los de Héctor Méndez llegan a esta cita con dos triunfos en otros tantos encuentros, por lo que una nueva victoria les metería en la final del torneo ante el primer clasificado del otro grupo.

Como viene siendo habitual, la competición copera le está sirviendo al entrenador de los carballeses para ir ensamblando poco a poco a un plantel en el que ha habido hasta siete nuevas incorporaciones.

Fichajes

Héctor, Del Castillo, Nico, Finden y Ouwa Mar Casal

Una de las incorporaciones es la de Eric del Castillo (Badalona, 2007), un alero de 1.98 metros y con grandes dotes atléticas y experiencia en la categoría. Procede de la cantera del Joventud y es internacional desde 2023 con la Selección U17 + U18. Llega como vinculado del Leyma Coruña.

También es internacional, en este caso con la Selección Sub-19 de Mali, el pivot de 2.04 metros Ouwa Camara (2008), que jugó el Afrobasket 2026. Es muy potente en el salto y dinámico en la zona y también está vinculado al Leyma. Esta será su tercera temporada en Tercera FEB.

Otro de los fichajes es Simon Finden (Suecia, 2000). Se trata de un base de 1,93 metros que jugó la últimas seis temporadas en el Eskiltuna Basket (Suecia), con el que llegó a la final del Superettan.

Finden compartirá minutos con Nico Fuentes (Santiago, 2008) el otro base fichado por el cuadro carballés procedente de la cantera del Obradoiro CAB. Tiene mucho talento y proyección y se decantó por el proyecto del Calvo Xiria por haber coincidido con el entrenador Héctor Méndez en su etapa en las selecciones gallegas de categorías inferiores.

Héctor Rodríguez (Granada, 2006) es un talentoso pívot de gran envergadura (mide 2.13) y potente salto. Procede del Estudiantes de Cartagena (Murcia) con el que viene de jugar también en Tercera FEB.

Vinculados, júniors y renovados

A estos nombres hay que añadir los de otros dos jugadores júnior de Basquet Coruña que jugarán en Carballo como vinculados: Anxo Soto y Fer Casariego.

Ambos son conocedores de la dinámica del Calvo Basket Xiria desde la pasada temporada.

Darío Tasende (júnior), Martín García (sénior de primer año) y Roi Reguera (júnior) Cedida

No será la única savia nueva que tendrá Héctor Méndez a su disposición, toda vez que los júniors Roi Reguera, por segundo año, y Darío Tasende, que se estrena, también formarán parte del plantel, al igual que un Martín García que vivirá su primera temporada como sénior de primer año.

La plantilla del Calvo Basket Xiria 2026-2027 se completa con los renovados Álex Iglesias, Nacho Luaces, Santi Martínez, Rubén Rey y Lorenzo Sánchez, con lo que se alcanza un total de 15 efectivos.