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Deportes

Amador Pena y Nuria Mejuto se imponen en la Carreira Popular Dolmen de Dombate

En la distancia de tres kilómetros los más rápidos fueron Martín Regueira y Carla Suárez

Redacción Carballo
19/09/2026 22:01
Amador Pena, ganador absoluto de la carrera, entrando en meta
Amador Pena, ganador absoluto de la carrera, entrando en meta
Raúl López
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La parroquia cabanesa de Borneiro y su entorno acogieron este sábado la undécima edición de la Carreira Popular Dolmen de Dombate, en la que el número de inscritos superó los 600. La prueba forma parte del XII Circuito Provincial de Carreiras Populares de la Deputación da Coruña.

Los ganadores absolutos por llegar primeros en la distancia larga de 10 kilómetros fueron Amador Pena y Nuria Mejuto, mientras que en 3 kilómetros el triunfo fue para Martín Regueira y para Carla Suárez.

El santiagués Amador Pena marcó en línea de meta un tiempo de 00:35:01. Tras él, a tan solo 4 segundos entró Eloi Couso, siendo la tercera plaza del podio para Jaci Mello, que paró el crono en 00:35:10.

La campeona femenina marcó en registro de 00:41:36 y tras ella llegaron Carlota Pazos Suena (00:43:29) y Araceli Fachal Quintela (00:47:13).

Por su parte, Martín Regueira recorrió los 3 kilómetros en 9 minutos y 40 segundos; tres segundos menos que el segundo clasificado, Iago Bello; y cuatro menos que el tercero, Adrián Paz Celeiro.

En mujeres se impuso Carla Suárez Suárez (00:11:59), seguida de Aitana García Picón (00:12:42) y de Vanesa Caamaño Pérez (00:12:48).

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