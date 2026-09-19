Basket Xiria gana en Culleredo y jugará la final de la Copa Galicia

Los jugadores del Basket Xiria celebrando el triunfo en el pabellón de O Burgo Cedida

El Calvo Basket Xiria no falló en su difícil visita a la pista del Traumacor Culleredo y ya está en la final de la Copa Galicia. Los de Héctor Méndez se metían en la final en caso de victoria y no la dejaron escapar al imponerse por 64-75.

Fue el tercer triunfo consecutivo de los carballeses en el torneo del KO y llegó después de un buen partido del conjunto visitante.

De salida hubo mucha igualdad como evidencia el 17-17 con el que finalizó el primer cuarto. En el segundo Basket Xiria subió la intensidad defensiva y acabó llevándose el parcial por 13-20.

Tras el paso por los vestuarios el equipo salió igual de centrado y no sólo no permitió la reacción del Culleredo sino que volvió a imponerse en el tercer cuarto por 14-20, aumentando su ventaja hasta los 13 puntos. Después se limitaron a gestionar esa renta en un último cuarto que finalizó con un parcial de 20-18.

En la gran final del torneo, el tercero consecutivo para Basket Xiria, los de Héctor Méndez se medirán al Oposita Marín Ence Peixegalego.