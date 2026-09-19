Basket Xiria gana en Culleredo y jugará la final de la Copa Galicia
Para los carballeses, que tendrán como rival al Oposita Marín, es su tercera final consecutiva
El Calvo Basket Xiria no falló en su difícil visita a la pista del Traumacor Culleredo y ya está en la final de la Copa Galicia. Los de Héctor Méndez se metían en la final en caso de victoria y no la dejaron escapar al imponerse por 64-75.
Fue el tercer triunfo consecutivo de los carballeses en el torneo del KO y llegó después de un buen partido del conjunto visitante.
De salida hubo mucha igualdad como evidencia el 17-17 con el que finalizó el primer cuarto. En el segundo Basket Xiria subió la intensidad defensiva y acabó llevándose el parcial por 13-20.
Tras el paso por los vestuarios el equipo salió igual de centrado y no sólo no permitió la reacción del Culleredo sino que volvió a imponerse en el tercer cuarto por 14-20, aumentando su ventaja hasta los 13 puntos. Después se limitaron a gestionar esa renta en un último cuarto que finalizó con un parcial de 20-18.
En la gran final del torneo, el tercero consecutivo para Basket Xiria, los de Héctor Méndez se medirán al Oposita Marín Ence Peixegalego.