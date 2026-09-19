Cerca de 400 deportistas participaron en la espectacular Atlantis Race Carballo 

Uno de los participantes en pleno esfuerzo Raúl López

La primera edición de la Atlantis Race Carballo disputada este sábado en el entorno de la playa de Razo resultó tan espectacular como éxitosa, al punto de que reunió a cerca de cuatrocientos deportistas que tuvieron que sortear obstáculos de los más variopintos.

La mayor participación se registró en la Popular Party, la prueba de carácter popular en la que se rondaron los 250 inscritos.

Aunque esta modalidad no tenía carácter competitivo, los que marcaron mejores tiempos fueron Abel Estévez Bacelar en categoría masculina y Raquel Pazos en la femenina.

Por lo que respecta al apartado de competición, en categoría Élite hubo alrededor de 70 participantes. Todos ellos tuvieron que completar una distancia de 8 kilómetros y superar alrededor de 40 obstáculos.

Los tres más rápidos en categoría masculina fueron Marcos Rodríguez Lechuga, Daniel Osma Millán y Luis Manuel García Pérez. En féminas las más veloz fue Beatriz Rubio Lastra (quinta absoluta), seguida de Sara Gómez Bello (séptima absoluta) y de Mafalda Nogueira (undécima).

Finalmente, en categoría Starter en hombres se impusieron Nel Suárez Ruiz, seguido de Carlos Suárez Mato y de Álvaro Tirado Ruiz; las tres mejores en féminas fueron Dafne Díaz Jiménez, Marina Varela Fontenla y Laura Alonso.

En esta categorías se completaron las 80 plazas disponibles y hubo que completar también una distancia de 8 kilómetros, además de sortear alrededor de 40 obstáculos.