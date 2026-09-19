El Escola Lubiáns se juega ante el Dominicos su pase a la final de la Copa Galicia

Plantel del Lubiáns en el amistoso de hace unos día ante el primer equipo del Liceo) Mar Casal

Las semifinales de la Copa Galicia de hockey patines están servidas y se disputan este domingo, día 20 de septiembre.

Uno de los cuatro semifinalistas es el Calvo Escola Lubiáns, al que le toca recibir en su pista al Dominicos coruñés de OK Plata. El choque se juega a partir de las 18.00 horas en el Pabellón Carballo Calero.

Los dos equipo llegan a la cita invictos. En la primera jornada de la competición los carballeses no tuvieron mayores problemas para imponerse por 2-7 en la pista del AC Ordes Bronce, haciendo lo propio en la segunda jornada en la pista del HC Liceo Bronce, al que derrotaron por 2-6.

El Dominicos, por su parte, empezó ganando al Ordes Plata por 0-3 y en la segunda jornada sacó adelante su choque ante el HC Borbolla por un apretado 3-4.

Salvo cambios de última hora, la gran final está fijada para el lunes día 12 de octubre.