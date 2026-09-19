El Xiria inicia la liga con buen pie al imponerse al Gáldar canario por 26-24

David García Pichel fue un incordio constante para la defensa canaria Raúl López

El partido entre Calvo Xiria y el Mmt Fest Galdar Gran Canaria, correspondiente a la primera jornada del Campeonato Estatal de Primera División Masculina - Grupo A, se presentó como un desafío clave para ambos en el inicio de temporada.

Con una afición entusiasta en el Pabellón Vila de Noia, los dos conjuntos buscaron empezar su andadura con una victoria que sentara las bases para sus respectivas campañas.

Desde el inicio, el Calvo Xiria mostró una gran intensidad ofensiva. Gabriel Castiñeiras abrió el marcador a los 1:02 minutos con un lanzamiento desde 9 metros central. David García Pichel aumentó la ventaja apenas 22 segundos después, demostrando la efectividad local en ataque.

Sin embargo, el Mmt Fest Galdar no tardó en responder. Jesús Alejandro Mendoza Sosa anotó a los 1:38 minutos, lo que inició un intercambio dinámico de goles.

A medida que avanzaba la primera parte, ambos equipos sufrieron exclusiones importantes que alteraron sus ritmos.

A pesar de perder jugadores clave por sanciones temporales, como Joel Pararols y Carlos Padron, Mmt Fest Galdar logró mantenerse cerca en el marcador gracias a Ezequiel Conde y a otros jugadores aportando goles cruciales desde posiciones laterales.

El Calvo Xiria continuó presionando con lanzamientos efectivos de José Manuel Negreira y Pablo Veiga.

A destacar fue también el papel fundamental del portero visitante Magnol Suárez Fis al detener lanzamientos decisivos durante esta etapa.

Sin embargo, las estrategias defensivas visitantes no fueron suficientes ante una racha final donde Calvo Xiria cerró la primera parte con un muy sólido 17-14 tras conseguir anotar varios goles sin respuesta antes del descanso.

Segunda parte

Tras el descanso, ambos entrenadores ajustaron sus tácticas buscando aprovechar cualquier debilidad rival.

Mmt Fest Galdar comenzó más fuerte. Yanis Ramírez Pérez desató su potencia acumulada al anotar rápidamente. No obstante, Calvo Xiria mantuvo su nivel competitivo bajo presión.

La segunda mitad estuvo marcada por constantes cambios en posesión y penaltis generados debido a faltas defensivas inusuales.

Mientras ambas escuadras intercambiaban golpes (el marcador llegó incluso a estar empatado), fue evidente que las exclusiones seguían afectando los planes estratégicos originales. Aunque los canarios intentaron recuperar terreno, cada esfuerzo suyo era respondido de forma eficaz por un David García Pichel que siempre encontraba oportunidad para atacar o generar situaciones ventajosas.

Casi al final de este periodo tenso donde ambos equipos luchaban como si fuera a un todo o nada, finalmente se concretó la victoria apretada de Calvo Xiria por 26-24.

En el capítulo de destacados hay que citar a David García Pichel, uno de los pilares de su equipo durante todo el partido. Su capacidad para encontrar espacios frente al arco rival sumado a un enfoque mental firme le hizo sobresalir entre todos.

Ficha técnica

26- Calvo Xiria: Antonio Mato, Darío Calviño; Gabriel Castiñeiras (5), David García Pichel (9), José Manuel Negreira (2), Pablo Veiga (2), Julián García (4), Chimpo (1), Julián López, Samuel Veiga (1), Jorge Bouzas, Diego Gago, Marcos Varela, Senén Garea y Daniel Periscal.

24- Galdar Gran Canaria: Joel Pararots (1), Jesús Mendoz (2), Carlos Padrón (1), Magnol Suárez, Cayetano González, Carlos Mederos, Emiliano (1), Yanis Ramírez (9), Asensio (1), Marko Ojeda (4), Ezquiel Conde (4), Guillermo, Casrlos Grignani y Álvaro Díaz (2).

Marcador cada 5 minutos: 6-3, 8-6, 11-7, 13-9, 14-12, 17-14 (descanso); 18-17, 18-18, 19-20, 22-21, 24-22 y 26-24.

Árbitros: César Díaz García y Julio Villanueva Pérez.