Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Lamas anuncia un Bergantiños ambicioso que buscará los 3 puntos ante la Gimnástica de Torrelavega

El técnico dice que habrá que tener mucho cuidado con las penetraciones de Raúl por banda izquierda y el juego directo

Redacción Carballo
19/09/2026 14:11
bergan_amorebieta-007
Los carballeses celebrando el gol que les dio la victoria ante el Amorebieta
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Con la desilusión que supuso la eliminación copera ya olvidada, el Bergantiños retoma este domingo  la competición liguera de Segunda Federación visitando el campo de la Gimnástica de Torrelavega (Estadio El Malecón, 12.00 horas).

Los carballeses afrontan el desplazamiento con ambición y sin fiarse lo más mínimo de la condición de recién ascendido del conjunto cántabro. "Queremos la victoria y el equipo está capacitado para conseguirla, aunque va a ser un partido complicado", declara Simón Lamas, entrenador del cuadro rojillo.

El técnico destaca que la Gimnástica de Torrelavega, pese a que acaba de llegar a la categoría, "es un equipo muy competitivo que siempre se adapta bien a la misma y acaba haciendo buenas temporadas en Segunda Federación".

Lamas entiende que las claves para poder superar a los cántabros pasan por "intentar tener personalidad, adueñarnos del balón, ser propositivos y tratar de llevar la iniciativa".

También demuestra tener perfectamente estudiado al rival al apuntar que su principal peligro está "en la profundidad por banda izquierda de Raúl y en el fútbol directo que despliegan por momentos, con Joselu como referencia arriba".

Las acciones a balón parado son otros de sus puntos fuertes, sin olvidar que "su público empuja mucho".

Pese a todas esas virtudes, Simón Lamas tiene claro el objetivo: "Queremos hacer un partido muy completo en un gran escenario como El Malecón. Nuestro objetivo es salir a ganar para sumar 7 puntos de 9 posibles, lo que certificaría un gran inicio de temporada".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

amistoso lubians-liceo (10)

El Escola Lubiáns se juega ante el Dominicos su pase a la final de la Copa Galicia
Manuel Froxán Rial
bergan_amorebieta-007

Lamas anuncia un Bergantiños ambicioso que buscará los 3 puntos ante la Gimnástica de Torrelavega
redacción carballo
paiosaco_carral-005

Un Paiosaco que aún no ha logrado puntuar recibe a un San Tirso con pleno de triunfos
redacción carballo
El plantel del Calvo Basket Xiria posando antes del entrenamiento de este viernes

Basket Xiria visita Culleredo para afrontar su tercera cita copera
Manuel Froxán Rial