Lamas anuncia un Bergantiños ambicioso que buscará los 3 puntos ante la Gimnástica de Torrelavega

Los carballeses celebrando el gol que les dio la victoria ante el Amorebieta Raúl López

Con la desilusión que supuso la eliminación copera ya olvidada, el Bergantiños retoma este domingo la competición liguera de Segunda Federación visitando el campo de la Gimnástica de Torrelavega (Estadio El Malecón, 12.00 horas).

Los carballeses afrontan el desplazamiento con ambición y sin fiarse lo más mínimo de la condición de recién ascendido del conjunto cántabro. "Queremos la victoria y el equipo está capacitado para conseguirla, aunque va a ser un partido complicado", declara Simón Lamas, entrenador del cuadro rojillo.

El técnico destaca que la Gimnástica de Torrelavega, pese a que acaba de llegar a la categoría, "es un equipo muy competitivo que siempre se adapta bien a la misma y acaba haciendo buenas temporadas en Segunda Federación".

Lamas entiende que las claves para poder superar a los cántabros pasan por "intentar tener personalidad, adueñarnos del balón, ser propositivos y tratar de llevar la iniciativa".

También demuestra tener perfectamente estudiado al rival al apuntar que su principal peligro está "en la profundidad por banda izquierda de Raúl y en el fútbol directo que despliegan por momentos, con Joselu como referencia arriba".

Las acciones a balón parado son otros de sus puntos fuertes, sin olvidar que "su público empuja mucho".

Pese a todas esas virtudes, Simón Lamas tiene claro el objetivo: "Queremos hacer un partido muy completo en un gran escenario como El Malecón. Nuestro objetivo es salir a ganar para sumar 7 puntos de 9 posibles, lo que certificaría un gran inicio de temporada".