Un Paiosaco que aún no ha logrado puntuar recibe a un San Tirso con pleno de triunfos

Una acción del Paiosaco-Carral de la pasada jornada Raúl López

En el Grupo 1 de Preferente Fútgal este domingo se disputa la tercera jornada liguera, en la que a los tres equipos de la zona- Paiosaco, Sofán y Dumbría- les corresponde jugar en sus campos.

A Porta Santa acoge, a partir de las 17.00 horas, un duelo entre dos equipo que han empezado la competición de manera desigual. Mientras el Paiosaco sigue sin estrenar su casillero de puntos tras las dos jornadas iniciales, el San Tirso coruñés suma dos victorias, que le han servido para encaramarse a lo más alto de la tabla.

Los herculinos empezaron derrotando a domicilio al Burela (0-1) y luego hicieron lo propio en casa ante otro de los favoritos, un Negreira que cayó derrotado por 2-0.

El Paiosaco, por su parte, empezó perdiendo en la jornada inaugural precisamente ante el Negreira (3-1) y luego fue sorprendido en su propio campo por el Carral (2-3).

Así las cosas, el choque ante el San Tirso es importante para que el equipo que entrena Iván Sánchez empiece a ganar en cofianza y no se quede descolgado en la tabla a las primeras de cambios.

O Carral y O Conco

En O Carral el Sofán recibe al Puebla (12.00) con la intención de sumar tres nuevos puntos y hacer valer su condición de local, como hicieron en la primera jornada al imponerse al Miño por 2-1. Son los únicos 3 puntos sumados hasta el momento por los de Dani Casal, ya que el pasado domingo cayeron por 2-1 en el feudo del Noia.

El Noia es precisamente el rival del Dumbría en esta tercera jornada liguera (O Conco, 19.00). Los de Pablo Conde quieren sumar su primera victoria en la liga puesto que solo tienen 1 punto en su casillero, el logrado en la primera jornada en casa ante el Dubra (1-1).