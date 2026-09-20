CDM y Lubiáns jugarán la final de la Copa

Una jugada del Lubiáns-Dominicos Raúl López

El CDM y el Escola Lubiáns, que se impusieron al Traviesas y al Dominicos respectivamente, jugarán la final de la Copa Galicia masculina mientras que el Marineda se enfrentará con el Raxoi en la femenina.

El 12 de octubre es la fecha elegida para la celebración de la lucha por el título en esta competición que se estrenó esta temporada y que contó con los 16 equipos de categoría nacional (todos salvo el Liceo).

El CDM fue el primero en sellar su clasificación. Los pupilos de Alejandro Canosa se impusieron por 3-4 al Traviesas, que había dado la sorpresa en la fase de grupos metiéndose en las semifinales por delante de equipos como el Ordes, de una categoría superior, al empatar con el Oleiros (4-4) y ganar al CDM B (2-3).

Compañía no había dado opción en los dos partidos previos en los que se impuso por 1-7 al Compostela y por 1-10 al filial del Ordes.

Los vigueses también vendieron cara su derrota en Bouzas ante un conjunto colegial que no alineó a alguno de sus jugadores con más experiencia como el capitán Ignacio Buruaga o los coruñeses que acaban de volver a casa Pablo del Río y Álex Roca.

Tres goles del portugués Sérgio Jesus obligaron a los coruñeses a esforzarse a fondo para llegar a la final con tantos de Álvaro Barral (2), Kiko García y el canterano Bruno Bologna.

Ramón Canalda dando instrucciones a los suyos Raúl López

El Escola Lubiáns-Dominicos

Si Compañía de María dejó en la grada a buena parte de sus veteranos, Pablo Togores directamente no contó con ninguno de sus jugadores del equipo de la OK Plata y se plantó en el Carballo Calero con juveniles y júniors.

Ya lo había hecho en la fase previa, pero le había llegado para ganar por 3-4 al Borbolla, lo que unido a su victoria por 0-3 en Ordes le había dado el pase a las semifinales.

El Escola Lubiáns de Ramón Canalda, que venía de recibir el pasado martes al Liceo en un partido amistoso y había firmado una fase previa impecable (2-7 al Ordes B y 1-6 al Liceo B), aprovechó la ocasión y se impuso por 8-4.

Gorka Oliveira y Álvaro Trigo firmaron sendos dobletes para el conjunto de Bergantiños con Álex Novoa, Álex Pérez, Antón López y Markel Muñoz completando el marcador.

Ignacio García (2), Luis Bouzada y Manuel Toimil fueron los goleadores por los de la Ciudad Vieja.

La competición en la OK Plata y en la OK Bronce empieza el próximo fin de semana con el plato fuerte del derbi entre el CDM y el Dominicos (sábado 26, Palacio de los Deportes de Riazor, 20.30 horas).

El Ordes jugará en casa contra el Oviedo Roller y el Lubiáns, a domicilio frente al Congrés.

En la OK Bronce el Borbolla recibirá al Telecable Gijón, el Liceo B al Compostela y el Ordes B, al Traviesas mientras que el filial del CDM debutará en la pista del Oviedo Booling y el Oleiros tendrá jornada de descanso para empezar.

Competición femenina

En la competición femenina, el Marineda ya había jugado sus dos partidos, con empate a cero contra el Berenguela y victoria por 2-5 contra el Ponteareas.

Pese a no contar con sus internacionales, Ángel Galmán está aprovechando la pretemporada para hacer debutar a las canteranas y ya lo han hecho Vera Gómez, Laura González, Antía Sanjurjo y Carlota García.

Con estos resultados, las coruñesas esperaban los de otros partidos para conocer su destino en la competición, sobre todo los del Raxoi y los del Traviesas, que jugaron este domingo en último encuentro de la primera fase.

El triunfo de las santiaguesas por 4-5 clasificó a los dos equipos de la OK Liga Iberdrola, recién ascendidos, para la final.

Ambos aún tienen que esperar más de un mes para que arranque la competición oficial, que por los World Skate Games se retrasará hasta el último fin de semana de octubre. La OK Plata sí empieza el próximo fin de semana