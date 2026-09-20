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Deportes

Daniel Remuiñán firma un valioso podio en Cuntis

El piloto de A Laracha completó una gran remontada a los mandos del Skoda Fabia R5 Evo para subir al tercer cajón

Redacción Carballo
20/09/2026 20:55
La dupla Remuiñán-Cerqueiras en la prueba de Cuntis
La dupla Remuiñán-Cerqueiras en la prueba de Cuntis
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Daniel Remuiñán y Álvaro Cerqueiras cerraron su participación en el Rallymix de Cuntis firmando una meritoria tercera posición absoluta. 

A pesar de que la prueba comenzó cuesta arriba para el de A Laracha, el ritmo mostrado a lo largo del fin de semana le permitió sumar un nuevo podio y llegar con todas las opciones abiertas a la última prueba de la temporada. 

Un contratiempo mecánico justo antes de tomar la salida en la primera manga del rali se tradujo en una penalización en tiempo que condicionó el resto de la carrera. 

Lejos de bajar los brazos, la dupla Remuiñán-Cerqueiras completó una brillante actuación en el resto de los pasos cronometrados, recortando diferencias tramo a tramo hasta certificar la tercera plaza final. 

El resultado permite al equipo mantenerse de lleno en la pelea por la clasificación del Campeonato Gallego de Rallymix, dejando todo abierto a falta de una única cita para la conclusión del certamen. 

"Ha sido un fin de semana exigente en el que nos ha tocado remontar desde el primer momento", explica Daniel Remuiñán.

"Un problema antes de salir al primer tramo nos costó una penalización que a la postre fue definitiva, ya que aunque recuperamos segundos en las siguientes mangas, no tuvimos margen suficiente para pelear por la victoria. Sin embargo, nos vamos muy satisfechos con el trabajo del equipo y con el rendimiento del Skoda Fabia R5 Evo. Lo más importante es que salimos de Cuntis manteniendo opciones al título de cara a la última cita de la temporada, donde saldremos a darlo todo".

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