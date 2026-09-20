El Queixas derrota por 4-3 al Castriz pese a empezar perdiendo por 0-2

Once inicial con el que jugó el Club do Mar ante la SD Luaña Raúl López Molina

A los representantes costeros de Primera Fútgal también les está costando en este arranque de temporada, de forma especial a un Xallas que está pagando por la falta de experiencia en la categoría.

Este domingo los xalleiros, que siguen sin puntuar, regresaron goleados de su visita al campo del Bertamiráns, que se impuso por 5-0.

También cayó el otro representante xalleiro, un Castriz que visitaba Cerceda para enfrentarse al sorprendente líder Queixas, que acabaría imponiéndose por 4-3.

Al cuarto de hora ya ganaban los visitantes por 0-2 pero Christian acortó distancias poco después y los cercedenses culminaron la remontada con dos goles casi seguidos de Samuel Ríos tras una salida en tromba en la segunda mitad.

Los de Barca no se vinieron abajo y lograron el 3-3 por medio de Adrián en el minuto 80. Cuando el reparto de puntos ya parecía hecho llegó el definitivo 4-3 obra de Pablo.

El Muxía recibía en Arliña a un Tordoia ante el que acabó empatando (1-1). Isma adelantó a los de Pataca en el minuto 22, pero a tres del final igualó Guillermo.

Los restantes encuentros se saldaron con derrotas para los equipos costeros. El San Lorenzo cayó por 3-1 en su visita al Bastavales, mientras que el Club do Mar empezó ganando en Boimorto con un gol de Sergio, pero luego vio como dos goles de Julián en los últimos minutos situaban el 2-1 en el marcador que les obligaba a volver de vacío.