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Deportes

Fisterra, Ponteceso, Camariñas y Cee suman dos de dos en la Costa

En Tercera Futgal Bergan B, Laxe, Monte Louro y Baíñas hacen lo propio y solo saben ganar

Manuel Froxán Rial
20/09/2026 22:53
Once incial del Baio ante la Esteirana
Once incial del Baio ante la Esteirana
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La segunda jornada de la Liga da Costa dejó marcadores bastante abultados, con la única excepción del Baio-Esteirana que se resolvió por un mínimo 1-0.

Los marcadores dominicales fueron los siguientes: Baio-Esteirana, 1-0; Coristanco-Porteño, 6-2; Outes-Soneira, 3-0; Malpica-Ponteceso, 2-5; Corme-Oza, 4-1; Fisterra-Sofán B, 5-2; Cee-Corcubión, 5-2; y Camariñas-Cabana, 4-1.

Tercera Futgal

No se quedaron atrás equipos de Tercera Futgal como el Muros, que goleó por 8-2 al Seaia, o el Bergantiños B que hizo lo propio con el Inter de Brens, al que derrotó por 7-0.

Los distintos encuentros quedaron como sigue: Bergantiños B-Inter de Brens, 7-0; Nantón-Buño, 0-1; Monte Louro-Mazaricos, 5-3; CD Razo-Volantes de Baño, 0-3; Muro-Sp. Seaia, 10-2; Baíñas-Lira, 3-2; Laxe-Camelle, 3-1; y Cerqueda-Sp. Zas, 0-3.

A destacar los 4 goles que marcó Pablo Pose del Bergan B; y los 3 logrados tanto por Daniel Fernández del Muros como por Luis Miguel del Monte Louro.

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