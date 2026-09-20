Fisterra, Ponteceso, Camariñas y Cee suman dos de dos en la Costa

Once incial del Baio ante la Esteirana Cedida

La segunda jornada de la Liga da Costa dejó marcadores bastante abultados, con la única excepción del Baio-Esteirana que se resolvió por un mínimo 1-0.

Los marcadores dominicales fueron los siguientes: Baio-Esteirana, 1-0; Coristanco-Porteño, 6-2; Outes-Soneira, 3-0; Malpica-Ponteceso, 2-5; Corme-Oza, 4-1; Fisterra-Sofán B, 5-2; Cee-Corcubión, 5-2; y Camariñas-Cabana, 4-1.

Tercera Futgal

No se quedaron atrás equipos de Tercera Futgal como el Muros, que goleó por 8-2 al Seaia, o el Bergantiños B que hizo lo propio con el Inter de Brens, al que derrotó por 7-0.

Los distintos encuentros quedaron como sigue: Bergantiños B-Inter de Brens, 7-0; Nantón-Buño, 0-1; Monte Louro-Mazaricos, 5-3; CD Razo-Volantes de Baño, 0-3; Muro-Sp. Seaia, 10-2; Baíñas-Lira, 3-2; Laxe-Camelle, 3-1; y Cerqueda-Sp. Zas, 0-3.

A destacar los 4 goles que marcó Pablo Pose del Bergan B; y los 3 logrados tanto por Daniel Fernández del Muros como por Luis Miguel del Monte Louro.