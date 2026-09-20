Golpe de autoridad del Bergantiños en Torrelavega

Los jugadores del Bergantiños celebrando el triunfo Cedida

El Bergantiños consiguió una victoria mucho más cómoda de lo esperado (0-3) en su visita a El Malecón. El cuadro carballés fue superior a su rival de principio a fin y en ningún momento vio peligrar los tres puntos.

Se adelantó en el minuto 27 con un gol de Ale Sánchez y, poco después, el partido se le puso muy de cara con la expulsión del local Santamaría, que dejó a la Gimnástica con un hombre menos durante casi una hora.

Dos goles más al comienzo del segundo tiempo borraron toda esperanza de una utópica remontada del equipo cántabro, que en ningún momento fue rival para la escuadra rojilla.

Dos cambios de salida

Dos cambios introdujo Simón Lamas en su once inicial con respecto al equipo que venció al Amorebieta la pasada semana. René Pérez retrasó su posición y actuó como central, dejando a Aarón en el banquillo y dando entrada a David Iglesias en la medular.

Además, tal como era previsible, Manu Berrocal ocupó el puesto del lesionado Dani Jódar en el lateral izquierdo.

El técnico del equipo rojillo ya había dejado muy claro su plan de partido en sus declaraciones durante la semana. Desde el primer minuto se pudo ver a un Bergantiños ambicioso y con ganas de ser protagonista, que asumió la posesión del balón y ejerció una presión alta.

El primer aviso lo dio Iago Novo a los seis minutos con un disparo desde la frontal del área que Sotres despejó a córner con una buena estirada. La Gimnástica apenas inquietó a la defensa de la formación rojilla.

El cuadro cántabro apostó su bagaje ofensivo a la velocidad de sus extremos y a las acciones a balón parado. Sin embargo, Alberto tuvo una matinal bastante plácida y apenas tuvo que intervenir durante los 90 minutos.

El primer gol del conjunto carballés llegó en el ecuador de la primera parte. Joseda puso un centro medido al interior del área y Ale Sánchez apareció en el segundo palo para batir a Sotres y conseguir su primer gol con la camiseta rojilla.

La renta estuvo a punto de aumentar tres minutos después, cuando Sotres, con una mano salvadora, evitó el gol tras un duro disparo de Joseda desde el interior del área.

Expulsión de Santamaría

El partido terminó de inclinarse a favor del Bergan en el tramo final del primer acto.

Una dura entrada sobre Joseda la sancionó el colegiado con tarjeta roja directa al lateral del equipo blanquiazul Santamaría, exjugador del Deportivo, que obligó a la Gimnástica a jugar con diez futbolistas durante más de 50 minutos.

La única ocasión local tuvo lugar en el tiempo añadido. Una falta lanzada desde la frontal del área por Samu Pedraja se marchó rozando el palo, mientras buena parte de El Malecón cantaba el gol por culpa del efecto óptico.

Fue el único susto que se llevó el Bergantiños en el primer tiempo y, seguramente, también en todo el partido.

Mario Gutiérrez efectuó su segundo cambio en el intermedio y dio entrada a Manu González en el centro del campo en el lugar de Javi Cobo, otro jugador con pasado en el Deportivo.

Sentencia carballesa

El Bergan finiquitó su victoria por la vía rápida, con dos goles más en los diez primeros minutos de la reanudación.

Iago Novo hizo aparecer su magia y, con toda su clase, recogió el balón en el semicírculo del área y lo colocó en el interior de la portería por el lugar exacto en el que era inalcanzable para Sotres.

Cinco minutos después llegó el definitivo 0-3. Iago Novo asistió a Álex Pachón, que se internó en el área, dribló al guardameta del conjunto gimnástico y el gallego Pol Bassa, en su intento por evitar el gol, introdujo el remate del delantero del equipo rojillo en su propia portería.

Quedaba más de media hora por delante, pero el partido estaba más que visto para sentencia.

Ante tal panorama, Simón Lamas realizó un triple cambio en el minuto 61 para dar descanso y reservar a tres piezas importantes del equipo de cara a futuros compromisos.

El técnico mandó a la ducha a Nacho Pastor, Iago Novo y Koke y dio entrada a Aarón, Adri Álvarez y Hugo Villaverde.

La media hora final sobró. El partido se convirtió en un carrusel de cambios, faltas y juego deslavazado, cuyo único objetivo era alcanzar lo más pronto posible el minuto 90 para acabar con el suplicio local.

Al final, gran victoria del Bergantiños, que continúa sin conocer la derrota y se sitúa en la zona noble de la clasificación.

Ficha técnica

0- Gimnástica Torrelavega: Sotres; Santamaría, Pablo Fernández, Miguel Goñi, Pol Bassa (Gouveia, min. 81); Alberto Gómez, Javi Cobo (Manu González, min. 46); Dani Salas (Miguel Gándara, min. 41), Samu Pedraja (Fuli, min. 58), Saúl; y Friaza (Saza, min. 58).

3- Bergantiños: Alberto; Joseda, René Pérez, Nacho Pastor (Aarón, min. 61), Manu Berrocal; Gandoy, David Iglesias (Balsa, min. 74); Koke (Adri Álvarez, min. 61), Iago Novo (Hugo Villaverde, min. 61), Ale Sánchez (Kelechi, min. 86); y Álex Pachón.

Árbitro: Matía Gallo (Comité castellano y leonés). Expulsó con tarjeta roja directa al jugador local Santamaría (min. 38). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Miguel Goñi, Manu González y Fuli, y a los visitantes Iago Novo, René Pérez y Hugo Villaverde.

Goles: 0-1 Ale Sánchez (min. 27). 0-2 Iago Novo (min. 49). 0-3 Pol Bassa, en propia puerta (min. 54).

Campo: El Malecón. 1.016 espectadores.