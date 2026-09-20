Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

La AD Fogar continuará una temporada más en la Segunda División Masculina Absoluta de triatlón

En la tercera y última jornada de la Liga Nacional disputada en Elche, los carballeses finalizaron novenos por equipos

Manuel Froxán Rial
20/09/2026 20:49
Triatletas de la AD Fogar en la carrera de bicicleta
Triatletas de la AD Fogar en la carrera de bicicleta
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Nueve deportistas de la AD Fogar se desplazaron a Elche para participar en la tercera y última jornada de la Liga Nacional de Triatlón logrando finalmente el objetivo de certificar la permanencia en la categoría, en la que volverán a competir por tercera temporada consecutiva.

En Elche el club de Carballo y Oleiros quedó noveno en la clasificación por equipos en la prueba super sprint con Adrián y David Sancho, Iago y Lucas Prada y Antón No y Pedro López. 

En el relevo mixto quedaron en el 34º lugar con Irene Santomé, Rubén Otero, Balbina Tarrío y Pedro López. Finalmente, fueron 7º por equipos en super sprint 2x2 con Adrián y David Sancho, Iago y Lucas Prada, Pedro López y Rubén Otero.

Con estos resultados la AD Fogar finaliza la liga en la 9ª plaza logrando así la ansiada permanencia en Segunda División Masculina de Triatlón.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Once incial del Baio ante la Esteirana

Fisterra, Ponteceso, Camariñas y Cee suman dos de dos en la Costa
Manuel Froxán Rial
Una jugada del Lubiáns-Dominicos

CDM y Lubiáns jugarán la final de la Copa
María Varela
Once inicial del Club do Mar ante la SD Luaña

El Queixas derrota por 4-3 al Castriz pese a empezar perdiendo por 0-2
redacción carballo
Una acción del Sofán-Puebla disputado en O Carral

Sofán y Dumbría empatan mientras el Paiosaco vuelve a caer en casa
redacción carballo