La AD Fogar continuará una temporada más en la Segunda División Masculina Absoluta de triatlón

Triatletas de la AD Fogar en la carrera de bicicleta Cedida

Nueve deportistas de la AD Fogar se desplazaron a Elche para participar en la tercera y última jornada de la Liga Nacional de Triatlón logrando finalmente el objetivo de certificar la permanencia en la categoría, en la que volverán a competir por tercera temporada consecutiva.

En Elche el club de Carballo y Oleiros quedó noveno en la clasificación por equipos en la prueba super sprint con Adrián y David Sancho, Iago y Lucas Prada y Antón No y Pedro López.

En el relevo mixto quedaron en el 34º lugar con Irene Santomé, Rubén Otero, Balbina Tarrío y Pedro López. Finalmente, fueron 7º por equipos en super sprint 2x2 con Adrián y David Sancho, Iago y Lucas Prada, Pedro López y Rubén Otero.

Con estos resultados la AD Fogar finaliza la liga en la 9ª plaza logrando así la ansiada permanencia en Segunda División Masculina de Triatlón.