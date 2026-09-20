Sofán y Dumbría empatan mientras el Paiosaco vuelve a caer en casa

Una acción del Sofán-Puebla disputado en O Carral Raúl López

A los equipos de la zona que militan en Preferente les está costando cogerle el ritmo a la competición liguera, de forma muy especial a un Paiosaco que aún no ha estrenado su casillero de puntos.

Los de A Porta Santa sufrieron este domingo su segunda derrota consecutiva en casa al ser sorprendidos por un San Tirso que marcha líder con tres triunfos en otros tantos partidos disputados.

Los coruñeses se adelantaron muy pronto en el marcador por medio de Martín y luego, aunque quedaba un mundo por delante, supieron aguantar el que sería definitivo 0-1.

El Sofán, por su parte, empató en casa ante el Puebla (1-1). Se adelantó el equipo que dirige Daniel Casal al comienzo de la segunda mitad con un gol de David Barreira pero, a pocos minutos del final llegaría el jarro de agua fría para los locales al marcar Cesáreo el 1-1.

También empató, en este casa a 2 goles, el Dumbría en O Conco ante el Noia. Carlos adelantó a los visitantes poco después de la media hora y Brais devolvió las tablas en una de las últimas acciones de la primera mitad.

En los minutos finales y con los de Pablo Conde volcados en busca de la victoria sorprendió el Noia por mediación de Marcos Piñeiro (minuto 86), pero en el 90 Antonio Vilar salvó un punto para los dumbrieses.