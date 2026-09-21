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Deportes

El Bergan suma 7 de 9 puntos y se coloca segundo en la tabla

Los carballeses reciben el domingo al Portugalete equipo que marcha tercero con los mismos puntos que los dos primeros

Manuel Froxán Rial
21/09/2026 21:59
Manu Berrocal tratando de frenar un avance de la Gimnástica Torrelevega
Manu Berrocal tratando de frenar un avance de la Gimnástica Torrelavega
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El Bergantiños está completando un inicio de temporada fantástico. Tras su brillante triunfo por 0-3 (Ale Sánchez, Iago Novo y Pola Bassa en p.p.) ante la Gimnástica de Torrelavega los carballeses suman 7 puntos de 9 posibles, lo que les permite colocarse en lo más alto de la tabla con los mismos puntos que el líder Gernika, primero por su mejor coeficiente de goles.

La tercera plaza es para el equipo vasco del Portugalete también con 7 puntos y con uno menos están hasta cuatro equipos: Eibar, Alavés B, Ourense y Sestao River.

El próximo fin de semana podría romperse el momentáneo empate a puntos entre los tres primeros, toda vez que hay un enfrentamiento directo entre dos de ellos. Será precisamente el Bergantiños-Portugalete para el que todavía no hay horario.

Los carballeses empezarán a preparar el choque ante los vizcaínos este miércoles toda vez que después del doble compromiso de copa y liga de la pasada semana y tras la brillante victoria en Torrelavega, Simón Lamas optó por dar descanso a sus jugadores en los dos primeros días de la semana.

El técnico valoró el último choque disputado en tierras cántabras. "Fue un partido muy completo, en el que empezamos muy bien, dominando el juego con balón", señaló Lamas.

También destacó el buen tono defensivo y la ambición mostrada por sus jugadores: "El equio me gustó porque después del 0-1 no nos conformamos y seguimos buscando más goles".

Al comienzo de la segunda mitad llegarían precisamente la sentencia. "El 0-2 y el 0-3 los conseguimos muy rápido y después defendimos bien". 

El preparador lucense no ocultaba su alegría por este buen comienzo. "Nos vamos muy satisfechos y supercontentos después de una semana muy exigente, con partidos de copa y liga. Además, sumar 7 puntos de 9 posibles es un inicio de liga muy positivo, que nos va a permitir trabajar con tranquilidad y que le va a venir muy bien a un equipo tan joven como el que tenemos", concluyó.

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