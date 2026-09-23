Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Aubameyang pasará por el quirófano por una lesión de menisco

El delantero gabonés se lesionó ante el Betis y será operado este jueves en Madrid

Eder Pereira
Eder Pereira
23/09/2026 21:31
Javier AlborÃ©s.Deportivo - Betis
Aubameyang, durante el partido del pasado domingo ante el Betis en Riazor 
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Aubameyang será operado mañana jueves en Madrid de una lesión en el menisco externo de su rodilla derecha. El delantero del Dépor se lesionó durante el encuentro del pasado domingo ante el Betis y queda pendiente de conocer el periodo exacto de recuperación, que estará entre mes y medio y dos meses.

Un banquete nupcial acaba en una batalla campal por una discusión de los novios y un 'affaire' por medioUn banquete nupcial acaba en una batalla campal por una discusión de los novios y un 'affaire' por medio

El futbolista gabonés se sometió este lunes a una resonancia magnética y este martes se desplazó a Madrid para realizarse nuevas pruebas y ser examinado por el traumatólogo Manuel Leyes. Una vez evaluado el estado de su rodilla, está previsto que pase mañana jueves por el quirófano.

Aubameyang había comenzado la temporada como uno de los grandes protagonistas del Dépor. El delantero había marcado en las cinco primeras jornadas de forma consecutiva, pero ante el Betis comenzó el encuentro en el banquillo. Entró en la segunda mitad y durante el partido sufrió el problema que finalmente ha provocado la lesión de menisco.

La baja de Aubameyang supone otro contratiempo para el Dépor después de la lesión de Marc Casadó, también producida ante el conjunto verdiblanco. El centrocampista fue intervenido en el Hospital HM Modelo de A Coruña por Rafael Arriaza de una fractura en su clavícula derecha y estará apartado de los terrenos de juego durante aproximadamente tres meses.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

10 septiembre 2026Presentación de Marc Casadó como jugador del Deportivo en Abegondo

Marc Casadó viaja a Barcelona para iniciar su recuperación en casa
Lucía Dávila
Javier AlborÃ©s.Deportivo - Betis

Aubameyang pasará por el quirófano por una lesión de menisco
Eder Pereira
Imagen con la que el club le da la bienvenida a Nico Abelenda

El Coristanco incorpora a Nico Abelenda
redacción carballo
La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Förum CarballoEn el Fórum Carballo continúa la realización de test de antígenos durante las tardes

Carballo refuerza la formación de los clubes deportivos con unas jornadas sobre psicología, seguros y digitalización
redacción carballo