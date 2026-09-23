Carballo refuerza la formación de los clubes deportivos con unas jornadas sobre psicología, seguros y digitalización

La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Förum CarballoEn el Fórum Carballo continúa la realización de test de antígenos durante las tardes EC

El Concello de Carballo dará continuidad este otoño a las Xornadas de formación para entidades deportivas, cuya segunda edición tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de octubre, en horario de 20.00 a 22.00, en el Fórum Carballo.

La edición inicial del año pasado tuvo una gran acogida, al punto de reunir a más de 60 personas, la gran mayoría integrantes de las directivas y cuerpos técnicos de los distintos clubes del municipio, a los que se instruyó en gestión de riesgos, la estructura del ecosistema deportivo o el régimen jurídico y las obligaciones tributarias de las entidades.

En esta segunda edición, el programa da un paso más y se centra en tres ámbitos con una incidencia directa en el funcionamiento diario de los clubes: la psicología aplicada a la gestión y a la actividad deportiva, los seguros y la digitalización.

El objetivo es seguir dotando a las entidades deportivas de herramientas que les permitan desarrollar su actividad con mayores niveles de calidad, seguridad y profesionalización, además de facilitar a las personas que las gestionan el conocimiento necesario para realizar correctamente los trámites y actuaciones derivados del funcionamiento de un club.

La formación también pretende contribuir a incrementar la seguridad jurídica de las propias entidades y de las personas integrantes de sus directivas.

Programa

Las jornadas arrancarán el lunes 5 de octubre con la sesión 'Criterios psicológicos en la gestión y actividad ordinaria de la entidad deportiva', impartida por Jacobo Ceide Franqueira, psicólogo especializado en Psicología de la Actividad Física y del Deporte y miembro de la Comisión de Psicología y Deporte del Colegio Oficial de Psicología de Galicia.

El martes 6 se abordará uno de los ámbitos que más dudas y responsabilidades puede generar en la actividad diaria de los clubes: los seguros.

El abogado especializado en Derecho Deportivo Alejandro López Sánchez, autor del libro 'El seguro deportivo obligatorio', explicará los tipos de seguros necesarios, sus características, coberturas y diferentes casuísticas.

En esta sesión también participarán como invitados Ricardo Serrano Tasende, presidente de la SD Sofán y profesional del sector asegurador desde 1998, y José Antonio Rodríguez Fraga, vicepresidente primero de Escolas Balonmán Xiria, corredor de seguros y experto en peritación judicial en esta materia.

De este modo, la formación combinará la perspectiva jurídica con la experiencia directa de personas vinculadas tanto al sector asegurador como al tejido deportivo carballés.

El programa se cerrará el miércoles 7 con una sesión dedicada a la digitalización de las entidades deportivas, que tendrá como ponente a José Delgado Pérez, matemático e ingeniero especializado en sistemas, software y automatización y fundador de Qaroní y PLAAM.

La sesión tendrá una orientación práctica sobre las posibilidades que ofrece la tecnología para profesionalizar la gestión de los clubes, simplificar procesos, mejorar su organización y adaptarse a las nuevas necesidades del sector.

Anotaciones

Las II Xornadas de Formación para Entidades Deportivas do Concello de Carballo son gratuitas y están especialmente dirigidas a personas directivas y técnicas de los clubes deportivos.

Las plazas son limitadas y tendrán prioridad las entidades deportivas del Concello de Carballo por riguroso orden de inscripción.

El plazo de preinscripción estará abierto desde el 12 de septiembre hasta el 1 de octubre a través de la web de la Asociación Galega de Xestión Deportiva (Agaxede), entidad que colabora en el desarrollo de la iniciativa.