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Diario de Ferrol

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Deportes

El Coristanco incorpora a Nico Abelenda

El jugador retorna al equipo después de una temporada alejada de los campos de fútbol

Redacción Carballo
23/09/2026 20:13
Imagen con la que el club le da la bienvenida a Nico Abelenda
Imagen con la que el club le da la bienvenida a Nico Abelenda
Cedida
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La SD Coristanco anunció esta semana la llegada de un nuevo refuerzo. Se trata de Nico Abelenda, jugador de sobra conocido para la afición coristanquesa toda vez que se formó en el club y jugó en los distintos equipos de categorías inferiores hasta llegar a los sénior.

Tiene tan solo 22 años y puede jugar tanto de defensa como de centrocampista. En las redes sociales del club le dan la bienvenida a "un dos de sempre, un dos nosos e que, ademáis, defendendo é un auténtico valado. Estamos moi contentos de volver contar contigo e de verte outra vez vestido de verde".

Si su técnico lo estima oportuno, ya podría tener algunos minutos en el choque que el Coristanco afrontará el domingo ante el CD Baio en el Platas Reinoso.

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