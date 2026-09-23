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Deportes

El Escola Lubiáns inicia el sábado en Barcelona la Liga Plata visitando al Congrés-La Sagrera

Los carballeses vuelven a la categoría tras el ascenso logrado la pasada temporada

Redacción Carballo
23/09/2026 16:24
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Calvo Escola Lubiáns 2026-2027
Mar Casal
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El Calvo Escola Lubiáns inicia el próximo sábado en Barcelona la nueva temporada y lo hace cargado de ilusión y tras experimentar una notable renovación para afrontar su segunda temporada en OK Plata luego del ascenso logrado el pasado curso.

El telón para los carballeses se alzará en la pista del CP Congrés-La Sagrera Es Mou, el Pabellón Camp del Ferro de la Ciudad Condal, en un horario poco habitual, las 13.30 horas.

El conjunto barcelonés es un buen ejemplo del potencial del hockey catalán. La pasada temporada quedó en la zona medio-alta del Grupo Norte de la OK Plata, con un balance en 22 partidos de 10 victorias, 9 derrotas y 3 empates.

El equipo de Ramón Canalda afronta el envite con muchas ganas después de su buen papel en la Copa Galicia, competición que el técnico ha aprovechado para ir acoplando poco a poco a un equipo que ha incorporado a dos porteros-- Antón López y Rodrigo Ruiz-- y a tres jugadores de pista-- Markel Muñoz, Aitor Corcuera y David Sánchez.  

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