Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Marc Casadó viaja a Barcelona para iniciar su recuperación en casa

El centrocampista ya estuvo este miércoles en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para tratarse con los servicios médicos del club azulgrana

Lucía Dávila
Lucía Dávila
23/09/2026 21:40
10 septiembre 2026Presentación de Marc Casadó como jugador del Deportivo en Abegondo
Marc Casadó, durante su presentación como jugador blanquiazul
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Marc Casadó ya ha dado los primeros pasos para dejar atrás la lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante los próximos meses. El centrocampista estuvo este miércoles en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde comenzó la primera fase de su recuperación tras la operación a la que fue sometido por la fractura de clavícula derecha que sufrió en el encuentro ante el Betis, cuando tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera parte después de sufrir una caída. Tras realizarle las pruebas pertinentes, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital HM Modelo de A Coruña por el traumatólogo Rafael Arriaza.

El catalán, cedido por el Barcelona en el Deportivo hasta final de temporada, se encuentra de nuevo en las instalaciones del club azulgrana, a donde, según informó el Diario SPORT, acudió acompañado por familiares para empezar su recuperación en Sant Joan Despí. Casadó será supervisado durante esta primera etapa por los servicios médicos del Barcelona y pasará gran parte de este proceso en su ciudad natal, algo habitual para los jugadores que pertenecen al club catalán y se encuentran a préstamo en otros equipos.

Por otro lado, el parón de selecciones, que hará que el Deportivo no vuelva a competir hasta el 11 de octubre, cuando visitará a la Real Sociedad, permitirá a Casadó avanzar sin perderse competición y su evolución marcará su vuelta a los terrenos de juego, aunque la previsión inicial sitúa su tiempo de baja en torno a los tres meses.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

10 septiembre 2026Presentación de Marc Casadó como jugador del Deportivo en Abegondo

Marc Casadó viaja a Barcelona para iniciar su recuperación en casa
Lucía Dávila
Javier AlborÃ©s.Deportivo - Betis

Aubameyang pasará por el quirófano por una lesión de menisco
Eder Pereira
Imagen con la que el club le da la bienvenida a Nico Abelenda

El Coristanco incorpora a Nico Abelenda
redacción carballo
La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Förum CarballoEn el Fórum Carballo continúa la realización de test de antígenos durante las tardes

Carballo refuerza la formación de los clubes deportivos con unas jornadas sobre psicología, seguros y digitalización
redacción carballo